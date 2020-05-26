Мэр Кузнецка сообщил о плато эпидемии коронавируса в городе

26.05.2020 | 08:55

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Кузнецке вышла на плато. Об этом заявил глава местной администрации Сергей Златогорский во время планерки, состоявшейся в мэрии в понедельник, 25 мая.

«За эти три дня: суббота, воскресенье, понедельник - зарегистрировано 29 случаев положительных. На карантине находятся 28 контактных», - доложил начальник отдела демографии, социального развития, здравоохранения Александр Климов.

«В городе мы вышли на плато. Вот это плато у нас идет вторую неделю. Большая, но стабильная цифра каждый день. Народа болеет много, и сопутствующих пневмоний много. Там коктейль какой-то вирусный, и чего только нет. Народу много очень бьет», - констатировал Златогорский.

Он поручил тщательно проводить контроль на предприятиях, чтобы предотвратить рост заболеваемости.

«Если у кого-то есть заболевшие и ваши работники контактные, пусть дома сидят. Пока ситуация не очень хорошая. Будем надеяться, что за этим плато пойдет снижение, но пока мы находимся на гребне волны», - резюмировал мэр Кузнецка.