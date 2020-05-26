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Общество

Мэр Кузнецка сообщил о плато эпидемии коронавируса в городе

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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Кузнецке вышла на плато. Об этом заявил глава местной администрации Сергей Златогорский во время планерки, состоявшейся в мэрии в понедельник, 25 мая.

«За эти три дня: суббота, воскресенье, понедельник - зарегистрировано 29 случаев положительных. На карантине находятся 28 контактных», - доложил начальник отдела демографии, социального развития, здравоохранения Александр Климов.

«В городе мы вышли на плато. Вот это плато у нас идет вторую неделю. Большая, но стабильная цифра каждый день. Народа болеет много, и сопутствующих пневмоний много. Там коктейль какой-то вирусный, и чего только нет. Народу много очень бьет», - констатировал Златогорский.

Он поручил тщательно проводить контроль на предприятиях, чтобы предотвратить рост заболеваемости.

«Если у кого-то есть заболевшие и ваши работники контактные, пусть дома сидят. Пока ситуация не очень хорошая. Будем надеяться, что за этим плато пойдет снижение, но пока мы находимся на гребне волны», - резюмировал мэр Кузнецка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — кадр Кузнецкого телевидения
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Гость||

Ай, маладец! Первый в области готов к голосованию!

Гость||

Ещё один эпидиомолог, блин!

Ну чего вы лезите туда, где ничего не знаете!

Гость||

Ну так может ты подскажешь,вирусолог ты наш?

Гость||

09.27.

Не подскажу, я не вирусолог, спроси вон у мэра-он вирусолог!

Гость||

А если не подскажешь, так сиди и молчи в тряпочку, он и без твоих советов разберется.

Гость||

А ты адвокат чоли его или зам

Гость||

Много народу бьёт, но не в усмерть! Всех не перебьёт! Будет, кому голосовать за Конституцию!

Гость||

мэр во всех вопросах спец.куда Вам до него!

Гость||

Гость писал(a):

А ты адвокат чоли его или зам
Чоли, иди в школу сходи, чудик.

Гость||

Сказал много, информации 0. Сколько сегодня больных? Не общая цифра с марта, не в области, а здесь в городе сегодня. И контактных сегодня.

Гость||

Ранее все цифры были озвучены, предыдущие отчеты его почитай.

Гость||

Он про США больше, чем про Кузнецк знает. Про них везде написано, а чтоб Медицина утром новые цифры сказала- добиться нельзя? Эпидемия закончится и потом всё расскажут. Но будет не надо

Имя: Гость
Комментарий:

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