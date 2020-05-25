В Пензе для ветерана устроили концерт во дворе его дома

25.05.2020 | 19:12

На улицу Краснова десантировалась концертная бригада «Ласточки Победы». Там живет именинник, ветеран Великой Отечественной войны Василий Сергеевич Тайков. Ему исполнилось 93 года. День рождения во дворе - такое может быть только в рамках режима повышенной готовности.

Старшина Тайков в 1944 году служил авиамехаником на 3-м Белорусском фронте, освобождал Кенигсберг. Потом была секретная корейская война. О своей ратной работе Василий Сергеевич распространялся мало.

«Медальки, который папа заработал, я их потерял в детском садике, потому что ходил с ними. На это не обращали внимания, а сейчас понимаем, что это память. Это заработано кровью и потом», - отметил сын именинника Михаил.

Многочисленные гости и официальные лица смотрели на именинника снизу вверх. Это высота прожитых лет.

«Желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, душевного тепла. Чтобы вы всегда были окружены детьми, внуками, правнуками, они вам всегда бы дарили тепло, добро и заботу! С днем рождения вас, Василий Сергеевич!» - поздравила ветерана глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.

А у концертной бригады «Ласточки Победы» впереди еще много поздравлений в Год памяти и славы.