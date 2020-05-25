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Общество

В Пензе для ветерана устроили концерт во дворе его дома

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На улицу Краснова десантировалась концертная бригада «Ласточки Победы». Там живет именинник, ветеран Великой Отечественной войны Василий Сергеевич Тайков. Ему исполнилось 93 года. День рождения во дворе - такое может быть только в рамках режима повышенной готовности.

Старшина Тайков в 1944 году служил авиамехаником на 3-м Белорусском фронте, освобождал Кенигсберг. Потом была секретная корейская война. О своей ратной работе Василий Сергеевич распространялся мало.

«Медальки, который папа заработал, я их потерял в детском садике, потому что ходил с ними. На это не обращали внимания, а сейчас понимаем, что это память. Это заработано кровью и потом», - отметил сын именинника Михаил.

Многочисленные гости и официальные лица смотрели на именинника снизу вверх. Это высота прожитых лет.

«Желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, душевного тепла. Чтобы вы всегда были окружены детьми, внуками, правнуками, они вам всегда бы дарили тепло, добро и заботу! С днем рождения вас, Василий Сергеевич!» - поздравила ветерана глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.

А у концертной бригады «Ласточки Победы» впереди еще много поздравлений в Год памяти и славы.

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Гость||

Василий Сергеевич, дорогой, выкинь побыстрее все эти подарки(цветы, торт, всякие открытки и т.д.) с балкона. Эти вещи побывали во множестве рук, прежде чем они попали к Вам, на них рассадник вируса и никто не проводил им дезинфекцию! В данном случае о Вашем здоровье организаторы этого мероприятия совсем не позаботились.

Гость||

Хорошо балкон не рухнул, дома сносить пора. Краснова самое ветхое жилье.

Гость||

А на последнем фото кто? Зачем тут этот снимок?

Гость||

И почему все без масок и голыми руками передают? У ветерана В ДОМЕ и то в маске кто-то.

Гость||

Опять пенсионный фонд своих чистильщиков подослал.

Гость||

Если воевал то Слава и почет

Гость||

Гость писал(a):

А на последнем фото кто?
Это же Гарфилд?

Имя: Гость
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