Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|09:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |

Общество

Пензенская область не готова к снятию режима повышенной готовности

Печать

Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции все еще не позволяет приступить к снятию режима повышенной готовности в Пензенской области. Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин во время совещания, состоявшегося в понедельник, 25 мая.

По его словам, эпидситуация по COVID-19 в области остается неблагополучной. Высокие темпы распространения заболеваемости связаны с разрастанием числа первичных источников инфекции.

«Очевиден основной риск заражения в семьях, медицинских организациях, в общежитиях и закрытых коллективах», - констатировал Перекусихин.

В настоящее время Пензенская область занимает 36-е место среди регионов РФ. Более половины заболевших (51,3%) зарегистрированы в Пензе, но сейчас идет активное смещение заболеваемости в сторону районов.

Всего в регионе выявлено 1 024 очага коронавирусной инфекции. Однако большая часть источников заражения (58,2%) не определена.

«Существующие темпы прироста позволяют обеспечить оказание квалифицированной медицинской помощи заболевшим», - подчеркнул Перекусихин.

Он назвал главной задачей, стоящей в регионе, не допустить увеличения этих темпов. В Пензенской области пока необходимо сохранять режим повышенной готовности, включая обязанность самоизоляции для граждан (особенно тех, кто старше 65 лет).

По данным на воскресенье, 24 мая, в Пензенской области 1 709 заразившихся. 1 255. Выздоровели, скончались 15 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Даёшь до 1 сентября! Зато с гарантией!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сохранять режим повышенной готовности, включая обязанность самоизоляции для граждан (особенно для тех, кто старше 65 лет)
Третий месяц из дома нос не высовывать? Надеется сдохнем досрочно (не от короновируса)?

Гость||

Гость писал(a):

Да, чуть не забыл - в качестве довеска – министр здравоохранения Стрючков, которого сейчас судят за изнасилование.
Сегодня в 14:00 оглашение приговора.

Будем посмотреть.

Гость||

Да я как одел презерватив, так в нем и хожу не снимая. К чему угодно повышенно готов.

Гость||

Начинайте открываться уже, хватит слушать этих "санитаров в малиновой форме" у них ни знаний ни опыта, только бизнесс обдирать научились, сказочный вас всех перепугал за койки, так вы посокращали все отделения в стационарах и люди умирают от не полученной медпомощи от других болезней, лишь бы вам просидеть и не быть снятыми. Он же дал вам право на отмену ограничений, так и тут вы боитесь всего, а как бы у других, а давайте после них. Вчера опять прославились, ребенка убили, народ звереет без денег и работ, неужто это не видно?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Да, чуть не забыл - в качестве довеска – министр здравоохранения Стрючков, которого сейчас судят за изнасилование.
Сегодня в 14:00 оглашение приговора.

Будем посмотреть.

Сегодня и сынка Кувайцева судят

Гость||

9:27 Наверное на это и надеются.....

Гость||

Интересно, кто-нибудь из них поедет кирзовый шуз топтать

Гость||

24 мая 2020г. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США хотят видеть Россию слабой, потому пытаются дискредитировать Владимира Путина и ключевые институты власти. Об этом сообщает "Рамблер". " Так вот кто опять виноват, ну как же, только они, это значит они сформировали нам такое правительство, госдуму и власти на местах которые ЕГО дискредитируют. Как весь этот цирк надоел, за дураков нас держат.

Гость||

Зато к егэ готовы! Уж хотя бы в своих школах проводили а не в пунктах!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте