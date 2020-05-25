Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|18:58
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Общество

123 жителя Пензенской области не могут вернуться домой из-за пандемии

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С начала мая из-за рубежа в Пензенскую область вернулись еще 35 жителей, перемещение которых было затруднено из-за пандемии. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

По ее словам, удалось вернуться тем, кто вынужден был оставаться во Вьетнаме, США, Японии, Израиле, Франции, Индии, Турции, Танзании, Узбекистане, Венгрии, Греции, на Кипре.

«Пензенцев доставили из аэропортов Москвы, Самары, Казани и Сочи с использованием специализированного автомобильного транспорта правительства Пензенской области в сопровождении ДПС», - написала Черемушкина, пояснив, что теперь они находятся на 14-дневной самоизоляции или в обсерваторах.

Она уточнила, что до сих пор за границей, в 38 разных государствах, остаются 123 жителя региона. За апрель-май вернуться домой помогли 61 человеку.

«Кто-то из них пренебрег советами и уехал отдыхать в марте и даже апреле, кто-то застрял по служебным делам, кто-то оказался за рубежом по личным обстоятельствам. Ситуации разные, но объединяет их одно - желание вернуться на родину», - поясняла ранее Дина Черемушкина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Зачем вытаскивать тех ,кто уехал отдыхать? Если за их деньги,то пожалуйста. Нет.пусть отдыхают дальше.

Гость||

Не все отдыхают,многие работают и учатся за границей!

Гость||

Зачем вытаскивать? Какой глупый вопрос. Потому, что НАШИ ЛЮДИ!!! Есть ли, что нибудь более ценное для государства чем ЛЮДИ. И не важно по каким причинам они оказались за границей и есть ли у них деньги или нет - это НАШИ ЛЮДИ.

Имя: Гость
Комментарий:

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