123 жителя Пензенской области не могут вернуться домой из-за пандемии

25.05.2020 | 17:39

С начала мая из-за рубежа в Пензенскую область вернулись еще 35 жителей, перемещение которых было затруднено из-за пандемии. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

По ее словам, удалось вернуться тем, кто вынужден был оставаться во Вьетнаме, США, Японии, Израиле, Франции, Индии, Турции, Танзании, Узбекистане, Венгрии, Греции, на Кипре.

«Пензенцев доставили из аэропортов Москвы, Самары, Казани и Сочи с использованием специализированного автомобильного транспорта правительства Пензенской области в сопровождении ДПС», - написала Черемушкина, пояснив, что теперь они находятся на 14-дневной самоизоляции или в обсерваторах.

Она уточнила, что до сих пор за границей, в 38 разных государствах, остаются 123 жителя региона. За апрель-май вернуться домой помогли 61 человеку.

«Кто-то из них пренебрег советами и уехал отдыхать в марте и даже апреле, кто-то застрял по служебным делам, кто-то оказался за рубежом по личным обстоятельствам. Ситуации разные, но объединяет их одно - желание вернуться на родину», - поясняла ранее Дина Черемушкина.