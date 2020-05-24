Уже более 1 200 пензенцев сумели побороть коронавирус

24.05.2020 | 20:45

В воскресенье, 24 мая, в региональном оперативном штабе назвали число пензенцев, выписанных из больницы.

За сутки из лечебных учреждений медики отпустили домой 16 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе составило 1 255.

В Пензенской области наблюдается рост заболеваемости опасной инфекцией. За минувшую неделю вирус подтвердили у 608 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 подхватило 1 709 человек. В их числе 61 несовершеннолетний.

24 мая стало известно, что за сутки скончалось двое 78-летних мужчин с коронавирусом. У пациентов были хронические заболевания. Причиной смерти назвали коронавирусную пневмонию. Таким образом, COVID-19 уже унес жизнь 15 человек: 11 мужчин в возрасте от 35 до 86 лет и 4 женщин от 50 до 77 лет.