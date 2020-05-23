За день из больниц выписались почти 100 излеченных от коронавируса

В субботу, 23 мая, в Пензенской области из больниц выписали 93 человек, излеченных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Таким образом, за все время эпидемии в регионе выздоровело 1 239 пациентов.
На 23 мая в регионе подтверждено 1 612 случаев COVID-19. Скончались 13 человек: 9 мужчин в возрасте от 35 до 86 лет и 4 женщины от 50 до 77 лет.
За последние сутки было выявлено 102 новых случаев заболевания. Среди пациентов - дети в возрасте 1 года, 10 и 12 лет. Один носитель вируса - гость из Москвы, остальные – жители Пензенской области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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