Общество

За день из больниц выписались почти 100 излеченных от коронавируса

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В субботу, 23 мая, в Пензенской области из больниц выписали 93 человек, излеченных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Таким образом, за все время эпидемии в регионе выздоровело 1 239 пациентов.

На 23 мая в регионе подтверждено 1 612 случаев COVID-19. Скончались 13 человек: 9 мужчин в возрасте от 35 до 86 лет и 4 женщины от 50 до 77 лет.

За последние сутки было выявлено 102 новых случаев заболевания. Среди пациентов - дети в возрасте 1 года, 10 и 12 лет. Один носитель вируса - гость из Москвы, остальные – жители Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ва по данным аналитического бюро Джорджии большинство из заболевших американцев употребляли баночное пиво,

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