В Пензенской области подтверждено еще более 100 случаев коронавируса

23.05.2020 | 14:54

В региональном оперативном штабе подтвердили данные сайта стопкоронавирус.рф и уточнили подробности ситуации в Пензенской области.

По состоянию на субботу, 23 мая, в регионе подтверждено 1 612 случаев COVID-19. Новых выявленных фактов - 102. Среди пациентов - дети в возрасте 1 года, 10 и 12 лет.

По-прежнему большинство случаев выявлено в Пензе (30). На втором месте - Земетчинский район (11), на третьем - Кузнецк (10).

9 пациентов - жители Нижнеломовского района, 7 - Заречного.

По 5 случаев коронавируса подтверждено в Бессоновском и Спасском районах, по 3 - в Каменском, Сосновоборском и Пензенском, по 2 - в Мокшанском, Белинском, Башмаковском и Шемышейском.

По 1 больному зарегистрировано в Лунинском, Сердобском, Бековском, Никольском, Кузнецком, Лопатинском и Городищенском районах.

Еще один заболевший - житель Москвы.

«За все время эпидемии в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области обследовано 23 439 человек, проведено 29 376 исследований. В лабораториях лечебных учреждений проведено 37 829 тестов, обследовано 35 395 человек», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.