Жители улицы Ключевского вынуждены бросать мусор прямо у домов

22.05.2020 | 20:00

В историческом центре Пензы с мусором работают еще доисторическими методами. Пакеты с отходами жители оставляют напротив своих домов, где мешки лежат по несколько дней до момента, когда приедет машина. А содержимое тем временем и собаки раскидывают, и ветром разносит по округе.

«Пока машины приезжают, забирают. Четыре человека прописаны, платим 300 рублей за мусор - дороже, чем за воду. Мы бы рады были, но вот музей - им мешает контейнерная площадка, не хотят. А контейнер - раз! - закрыл, и мусор не летит», - рассказала жительница дома № 70 на ул. Ключевского Валентина Пчелинцева.

История с пакетами там длится не один год. В 2012-м в частном секторе так же избавлялись от бытовых отходов. Правда, выбрасывали их в одном месте - у столба. В народе его даже стали называть «позорным». Машина в назначенный день приезжала за мусором.

Спустя пару лет, казалось бы, к цивилизованному сбору мусора все-таки пришли. Установили контейнеры. И вроде бы воцарился порядок. Но баки исчезли.

Теперь начали обустраивать площадки. Делают их, скорее всего, для пластиковых ящиков. Об этом свидетельствует и сообщение на сайте городской думы. Заместитель главы Пензы Иван Краснов участвовал в выездном совещании по вопросам благоустройства улицы.

«Необходимо создать максимально комфортные и качественные условия для проживания граждан, при этом сохранив внешний вид культурного наследия», - отметил он.

«Конечно, лучше бы контейнеры, но не хочет никто, чтобы около дома», - пояснила Валентина Пчелинцева.

Возможно, по этой причине работа по обустройству площадок и установке баков не завершена.