Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|20:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

Жители улицы Ключевского вынуждены бросать мусор прямо у домов

Печать

В историческом центре Пензы с мусором работают еще доисторическими методами. Пакеты с отходами жители оставляют напротив своих домов, где мешки лежат по несколько дней до момента, когда приедет машина. А содержимое тем временем и собаки раскидывают, и ветром разносит по округе.

«Пока машины приезжают, забирают. Четыре человека прописаны, платим 300 рублей за мусор - дороже, чем за воду. Мы бы рады были, но вот музей - им мешает контейнерная площадка, не хотят. А контейнер - раз! - закрыл, и мусор не летит», - рассказала жительница дома № 70 на ул. Ключевского Валентина Пчелинцева.

История с пакетами там длится не один год. В 2012-м в частном секторе так же избавлялись от бытовых отходов. Правда, выбрасывали их в одном месте - у столба. В народе его даже стали называть «позорным». Машина в назначенный день приезжала за мусором.

Спустя пару лет, казалось бы, к цивилизованному сбору мусора все-таки пришли. Установили контейнеры. И вроде бы воцарился порядок. Но баки исчезли.

Теперь начали обустраивать площадки. Делают их, скорее всего, для пластиковых ящиков. Об этом свидетельствует и сообщение на сайте городской думы. Заместитель главы Пензы Иван Краснов участвовал в выездном совещании по вопросам благоустройства улицы.

«Необходимо создать максимально комфортные и качественные условия для проживания граждан, при этом сохранив внешний вид культурного наследия», - отметил он.

«Конечно, лучше бы контейнеры, но не хочет никто, чтобы около дома», - пояснила Валентина Пчелинцева.

Возможно, по этой причине работа по обустройству площадок и установке баков не завершена.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте