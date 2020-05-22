В Заречном на детсадовцев-льготников выделят продуктовые наборы

В четверг, 21 мая, на внеочередной сессии собрания представителей Заречного депутаты приняли изменения в порядке организации питания воспитанников детсадов.
Детям, посещающих дежурные группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) компенсирующей направленности, питание будет предоставляться в виде продуктовых наборов.
Как пояснили в управлении общественных связей Заречного, пайки получат дети с задержкой психического развития, инвалиды, сироты и оставшихся без попечения родителей, а также малыши, родители которых являются инвалидами I и II группы.
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