Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|13:14
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Общество

В регионе пошили более 5 000 защитных костюмов для медиков

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Пензенское предприятие в день шьет более 400 противочумных костюмов. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Изготовление такой защиты для медиков, работающих в так называемой «красной» зоне с больными COVID-19, сотрудники швейного цеха освоили в начале эпидемии.

«За два месяца на предприятии сшили более 5 000 комплектов спецодежды для врачей и медицинского персонала, которые работают с пациентами COVID-19. На производстве трудится 70 сотрудников, более половины из которых - люди с ограниченными возможностями по слуху», - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Продукция предприятия расходится по медучреждениям всего региона.

Противочумные костюмы многоразовые, рассчитаны на 15 и более циклов применения. Материал, из которого они шьются, не впитывает жидкость и непроницаем для бактерий и вирусов.

В комплект входят брюки, фиксирующиеся шнурком, универсального размера, халат, завязывающийся сзади, а также косынка, закрывающая волосы.

Ранее стало известно, что в Пензе налаживают производство дезинфицирующих тоннелей, рассчитанных на массовую обработку людей антисептиком, который распыляется на тело и одежду. В ближайшее время устройства появятся в областном центре спецвидов медицинской помощи, больнице имени Н. Н. Бурденко и в доме ветеранов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

пошили, блин! справили.. сконстромили Красота и боХатство русского языка

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