Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|14:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе на смену парковкам во дворах приходят подземные паркинги

Печать

Одна из современных тенденций в жилом строительстве состоит в том, чтобы освободить как можно больше места во дворе для комфортной жизни и отдыха. В таких условиях уходят в прошлое дворы-парковки, где под детскую площадку выделен крошечный участок земли и больше не имеется никакого благоустройства.

Их сменяют дворы-парки с разнообразными игровыми, спортивными и lounge-зонами, которые становятся любимым местом для досуга жителей, а часть машино-мест размещается в подземных паркингах. Такое решение не только освобождает пространство, но и сулит автолюбителям ряд преимуществ.

Одно из них - защита от погодных условий: града, дождя, снегопада или палящего солнца. Машина будет чистой и презентабельной, а ее очистку от снега и льда владельцы мест в паркинге забудут как страшный сон. Также защищенная территория с видеонаблюдением и охраной уменьшит риск повреждений автомобиля от рук злоумышленников.

Кроме того, наличие собственного машино-места значительно экономит время. Не нужно каждый день искать место для стоянки и долго до него идти.

Немаловажно и то, что прямо из паркинга автовладелец сможет быстро попасть в квартиру. На бесшумном лифте легко поднимать любой груз - от пакета с продуктами до бытовой техники. Зачастую на этаже с паркингом также находятся кладовки, в которых удобно хранить сезонную резину и другие вещи.

Теплые подземные паркинги предусмотрены в Пензе сразу в нескольких жилых комплексах от строительной группы «Рисан». Среди них - «Новые сады», «Фаворит», «Олимп» и «Квартет».

Места на них предоставляются как индивидуальные, так и семейные (для супругов, у каждого из которых свой автомобиль), а также отличаются по размерам для транспорта с разными габаритами.

Приобрести машино-место можно вместе с покупкой квартиры или позже, даже после сдачи дома в эксплуатацию. Более подробную информацию предоставят менеджеры отдела продаж по телефону 51-51-51.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте