В Пензе на смену парковкам во дворах приходят подземные паркинги

22.05.2020 | 13:25

Одна из современных тенденций в жилом строительстве состоит в том, чтобы освободить как можно больше места во дворе для комфортной жизни и отдыха. В таких условиях уходят в прошлое дворы-парковки, где под детскую площадку выделен крошечный участок земли и больше не имеется никакого благоустройства.

Их сменяют дворы-парки с разнообразными игровыми, спортивными и lounge-зонами, которые становятся любимым местом для досуга жителей, а часть машино-мест размещается в подземных паркингах. Такое решение не только освобождает пространство, но и сулит автолюбителям ряд преимуществ.

Одно из них - защита от погодных условий: града, дождя, снегопада или палящего солнца. Машина будет чистой и презентабельной, а ее очистку от снега и льда владельцы мест в паркинге забудут как страшный сон. Также защищенная территория с видеонаблюдением и охраной уменьшит риск повреждений автомобиля от рук злоумышленников.

Кроме того, наличие собственного машино-места значительно экономит время. Не нужно каждый день искать место для стоянки и долго до него идти.

Немаловажно и то, что прямо из паркинга автовладелец сможет быстро попасть в квартиру. На бесшумном лифте легко поднимать любой груз - от пакета с продуктами до бытовой техники. Зачастую на этаже с паркингом также находятся кладовки, в которых удобно хранить сезонную резину и другие вещи.

Теплые подземные паркинги предусмотрены в Пензе сразу в нескольких жилых комплексах от строительной группы «Рисан». Среди них - «Новые сады», «Фаворит», «Олимп» и «Квартет».

Места на них предоставляются как индивидуальные, так и семейные (для супругов, у каждого из которых свой автомобиль), а также отличаются по размерам для транспорта с разными габаритами.

Приобрести машино-место можно вместе с покупкой квартиры или позже, даже после сдачи дома в эксплуатацию. Более подробную информацию предоставят менеджеры отдела продаж по телефону 51-51-51.