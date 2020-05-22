Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|13:14
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Общество

В Пензе бойцы студотрядов будут общаться на форумах на расстоянии

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В ближайшие выходные, 23 и 24 мая, пройдет традиционный областной форум студенческих педагогических отрядов. В нем примут участие около 140 человек.

Одновременно пройдет региональный форум «Труд крут» для более чем 70 представителей строительных, сервисных и сельскохозяйственных студотрядов.

Если в прошлые годы бойцы могли встретиться лицом к лицу, то сейчас, в связи с эпидемией коронавируса, форумы пройдут на онлайн-платформах в дистанционном формате.

Запланированы мастер-классы, интерактивные и дискуссионные площадки для обмена опытом - как приглашенных специалистов, так и самих бойцов студенческих отрядов.

«Изюминкой» станут конкурсы молодых педагогов, состязание мастеров в профессиональных навыках и управленческие поединки. Также форумчан ждет творческая онлайн-программа: вечер вожатских легенд и песен «Струны вожатской души», творческая встреча «Мы вместе», спевка «Вечер в кругу друзей», фотокросс.

«Завершатся форумы защитой кейсовых заданий по каждому направлению», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если в прошлые годы бойцы
А с кем они бьются?

Гость||

А давайте на "ПЕнзинформе". мыслЯми...

Гость||

Дрочите на удаленке

Гость||

Что за бойцы,с лопатой что-ли? Кроме бойцов,волонтеров, казаков,юнармейцев, активистов,и десятков погононосцев ещё кто то остался?

Имя: Гость
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