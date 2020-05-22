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Общество

Создатели ЖК «Созвездие» о проекте: К такому уровню еще надо привыкнуть

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Совсем скоро откроются продажи квартир в новом жилом комплексе «Созвездие». Это значит, что планы по реализации красивого и перспективного проекта от строительного холдинга «Термодом» начинают воплощаться в жизнь. «Созвездие» станет украшением Пензенской области и визитной карточкой Города Спутника.

Создатели проекта раскрыли подробности.

«Созвездие» - это комплекс из жилых домов высотой от 17 до 30 этажей, которые будут возведены вдоль Прибрежного бульвара Города Спутника. Проект задумал и воплощает крупнейший застройщик региона, холдинг «Термодом», совместно с архитектурной мастерской Александра Бреусова.

Задействованные архитекторы утверждают, что уже влюбились в «Созвездие», в его расположение, благоустройство, концепцию.

«Это будет некий тест для покупателей квартир, который покажет готовность людей жить в домах такого уровня и получать от этого удовольствие», - рассказал финансовый директор «Архитектурной мастерской Александра Бреусова» Алексей Бреусов.

«Компания «Термодом» развивается, каждый проект у нас становится все более интересным и продуманным. Мы приложили много усилий, чтобы проект «Созвездие» был уникальным и вызывал восхищение у людей», - подчеркнул первый заместитель генерального директора холдинга «Термодом» Ильяс Ибрагимов.

Старт продаж уже близок. Узнать больше можно по телефону 28-28-20.

Застройщик ЖК «Созвездие» (1-й этап) - ООО СЗ «Созвездие». Проектные декларации размещены на сайте www.sozvezdie.me.

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