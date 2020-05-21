В Заречном выздоровело 46 из 48 пациентов с коронавирусом

21.05.2020 | 09:22

В Заречном диагноз «коронавирус» подтвердился у 48 горожан. Первичный тест на COVID-19 дал положительный результат у 113 человек.

Данными на вечер среды, 20 мая, поделился глава города Олег Климанов на своих страницах в соцсетях Instagram и «ВКонтакте».

По его словам, с начала эпидемии в Заречном выздоровело 46 жителей. Лечение в МСЧ-59 в данный момент получают 57. Диагноз пациентов не уточняется.

Под наблюдением врачей находятся 196 человек, 595 были с него сняты. Один пациент, 70-летний пенсионер, имевший хронические заболевания, скончался.

«Хочу напомнить про самоизоляцию. В период самоизоляции можно передвигаться на работу и обратно, ходить в магазин за продуктами, посещать медучреждения для оказания срочной помощи, выносить мусор и выгуливать домашних животных в пределах 100 метров. И это все. Эти правила действуют. Кроме этого, везде действует масочный режим и социальное дистанцирование. В тех организациях, которые продолжают работать, должны соблюдаться все санитарные правила. Если все это мы будем соблюдать, то все будет хорошо. И уже ко многим пришло осознание этого. Но, к сожалению, не ко всем!» - отметил Олег Климанов.

В области на 20 мая в области - 1 317 заражений коронавирусной инфекцией. 1 002 человека выздоровели, 13 скончались.