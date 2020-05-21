Общество

В одном из районов области число зараженных выросло почти вдвое

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В четверг, 21 мая, в оперативном штабе Пензенской области рассказали о том, как 83 новых случая заболевания коронасирусом распределились по районам региона.

Так, 18 зараженных зарегистрировали в Пензе, сразу 16 - в Шемышейском районе (где раньше фиксировался 21 случай), 6 - в Пензенском, 5 - в Земетчинском и Бессоновском, 4 - в Каменском, Кузнецке и Заречном, по 3 - в Никольском и Кузнецком районах, по 2 - в Башмаковском, Лунинском, Городищенском и Белинском, по 1 - в Неверкинском, Лопатинском, Пачелмском, Сосновоборском и Малосердобинском.

Кроме того, двое из зараженных - жители Московской и Саратовской областей, уточнили в оперштабе.

По данным на 21 мая, в регионе в общей сложности выявили 1 400 больных, 1 002 выздоровевших, 13 умерших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Майские праздники аукнулись.

Гость||

В Пензе, ни так уж все и плохо, а вот область-это беда!

Гость||

Дались вам эти бардюры, хотя раньше все кричали, чтобы их поставили. А что он должен за всеми вами бегать и маски вам одевать или шашлыки с вами жарить. Это от вас зависит, а не от него просто быки вы и дураки.

Гость||

В область завезли гости из других регионов!Всем здоровья,благополучия!

Гость||

В область завезли гости из других регионов!Всем здоровья,благополучия!

В том числе и гости, но многие работают в Питере и Москве.

Гость||

А именно в каких сёлах,можно узнать?

Да и сейчас все гуляют как хотят!Стадо оно и в Африке стадо!

Все зависит от жителей города нашего.

Вот если бы "непослушных" и "неверующих"в этот вирус лечили бы платно,то быстро все бы начали соблюдать и прятаться по домам!

Гость||

Вот это да, вот это Шемышейка дала маху. А все потому, что все глухо. информации никакой, только как поем и пляшем и нормы ГТО сдаем. Нужно спросить у специалистов этого района, какую работу они провели по короновирусу, кроме громкоговорителей,и то пока "а" услышишь "б" уже проехала.

Гость||

А именно в каких сёлах,можно узнать?

Да и сейчас все гуляют как хотят!Стадо оно и в Африке стадо!

Все зависит от жителей города нашего.

Вот если бы "непослушных" и "неверующих"в этот вирус лечили бы платно,то быстро все бы начали соблюдать и прятаться по домам!

Ни все могут сидеть по домам, многие работают, у меня например жена работает, а мы с дочкой сидим. Никто не даст гарантии, что она не принесет, да и у многих так.

Имя: Гость
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