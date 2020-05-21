В одном из районов области число зараженных выросло почти вдвое

21.05.2020 | 12:22

В четверг, 21 мая, в оперативном штабе Пензенской области рассказали о том, как 83 новых случая заболевания коронасирусом распределились по районам региона.

Так, 18 зараженных зарегистрировали в Пензе, сразу 16 - в Шемышейском районе (где раньше фиксировался 21 случай), 6 - в Пензенском, 5 - в Земетчинском и Бессоновском, 4 - в Каменском, Кузнецке и Заречном, по 3 - в Никольском и Кузнецком районах, по 2 - в Башмаковском, Лунинском, Городищенском и Белинском, по 1 - в Неверкинском, Лопатинском, Пачелмском, Сосновоборском и Малосердобинском.

Кроме того, двое из зараженных - жители Московской и Саратовской областей, уточнили в оперштабе.

По данным на 21 мая, в регионе в общей сложности выявили 1 400 больных, 1 002 выздоровевших, 13 умерших.