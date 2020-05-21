В области обновлен рекорд дня по числу подхвативших коронавирус

21.05.2020 | 10:37

По данным на четверг, 21 мая, в Пензенской области обновился рекорд по количеству подтвержденных за сутки диагнозов «коронавирусная инфекция». Зарегистрировано 83 случая. Общее количество зараженных за все время пандемии - 1 400.

Актуальные данные опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф.

До этого максимальное количество новых пациентов было на десяток меньше и равнялось 73.

Общее количество выздоровевших - 1 002, умерших - 13.

О последнем летальном исходе стало известно накануне. От коронавируса скончалась врач скорой помощи в возрасте 50 лет с сопутствующими заболеваниями - диабетом, гипертонией.

Остальные умершие - это 9 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет и 3 женщины 50, 71 и 77 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.