В области обновлен рекорд дня по числу подхвативших коронавирус

По данным на четверг, 21 мая, в Пензенской области обновился рекорд по количеству подтвержденных за сутки диагнозов «коронавирусная инфекция». Зарегистрировано 83 случая. Общее количество зараженных за все время пандемии - 1 400.
Актуальные данные опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф.
До этого максимальное количество новых пациентов было на десяток меньше и равнялось 73.
Общее количество выздоровевших - 1 002, умерших - 13.
О последнем летальном исходе стало известно накануне. От коронавируса скончалась врач скорой помощи в возрасте 50 лет с сопутствующими заболеваниями - диабетом, гипертонией.
Остальные умершие - это 9 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет и 3 женщины 50, 71 и 77 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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