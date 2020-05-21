Общество

В области обновлен рекорд дня по числу подхвативших коронавирус

Печать

По данным на четверг, 21 мая, в Пензенской области обновился рекорд по количеству подтвержденных за сутки диагнозов «коронавирусная инфекция». Зарегистрировано 83 случая. Общее количество зараженных за все время пандемии - 1 400.

Актуальные данные опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф.

До этого максимальное количество новых пациентов было на десяток меньше и равнялось 73.

Общее количество выздоровевших - 1 002, умерших - 13.

О последнем летальном исходе стало известно накануне. От коронавируса скончалась врач скорой помощи в возрасте 50 лет с сопутствующими заболеваниями - диабетом, гипертонией.

Остальные умершие - это 9 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет и 3 женщины 50, 71 и 77 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Жесть, последствия потери бдительности и наплыва пофигизма?

Гость||

Медицина не справляется. Бардак и хаос в городе запредельный!

Гость||

Куда катимся, товарищи????

Гость||

Отлично

Гость||

Вот 1000 в день была бы,тогда забили бы тревогу. А так даже сотни нет. Пфф пик. Через неделю на спад пойдет. Успакойтесь.

Гость||

а сколько пневмоний еще

Гость||

Понеслось(((Вот еще бы правду народу говорили(((

Гость||

С медицина справляется, люди вылечиваються , прекратите истерить.

Гость||

Гость писал(a):

Вот 1000 в день была бы,тогда забили бы тревогу. А так даже сотни нет. Пфф пик. Через неделю на спад пойдет. Успакойтесь.
ты пневмонии еще по 150 в день добавь

Гость||

Ничего уже не понимаю,только слышу скорые с мигалками периодически проносятся по дороге.

Гость||

Первомайский выходные дают о себе знать. Надо было сделать их рабочими!

Гость||

Я вздрогнул от такой цыфры!

Гость||

Люди, прекратите панику наводить .

Гость||

Гость писал(a):

Я вздрогнул от такой цыфры!
Не дрожи - слово пишется "ЦИФРЫ"

Гость||

Анализы делаются 2 недели. По сути это те, кто заболел 2 недели назад, а в данный момент, возможно, уже оклемались. А информация о заболевших сейчас поступит только через 2 недели.

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Россиянам обозначили сроки возвращения теплой погоды

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте