В Пензенской области число случаев коронавируса у детей превысило 50

21.05.2020 | 12:22

В Пензенской области продолжают фиксировать COVID-19 у несовершеннолетних. По данным регионального оперативного штаба на четверг, 21 мая, среди новых заразившихся трое малышей и один подросток.

Двум малолетним детям 1 год, третьему – 2 года. Возраст подростка - 13 лет.

Всего к 21 мая в регионе зарегистрировано 54 случая заражения инфекцией несовершеннолетних в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Возраст новых взрослых пациентов - от 28 до 94 лет.

На данный момент в области коронавирус подтвердился у 1 400 пациентов, прирост за сутки – 83. Из больницы выписали 1 002 выздоровевших. 13 человек скончалось.