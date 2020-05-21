Кузнечанам объяснили, почему из кранов снова потекла «муть»

21.05.2020 | 10:07

Качество питьевой воды в Кузнецке ухудшилось из-за работ, которые проводятся на магистральном водопроводе диаметром 500 мм.

По словам руководителя кузнецкого МУП «Водоканал» Валерия Горина, участок водопровода на ул. Полевой и Максима Горького требует капитального ремонта. С понедельника, 18 мая, начались подготовительные работы: опорожнение труб, переключение водоснабжения.

«Что, к сожалению, отражается на качестве питьевой воды», - констатировал Горин. Его сообщение опубликовано в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

Чиновник подчеркнул, что ремонт будет проводить не МУП, а организация, выигравшая тендер. Завершить работы должны в течение двух недель.

«В настоящее время водоснабжение данного и прилегающих районов производится по резервной трубе меньшего диаметра. По этой причине возможно временное понижение давления», - подчеркнул Горин.

Кроме того, он добавил, что его подчиненные в среду, 21 мая, проводят ремонтно-восстановительные работы на участке магистрального водопровода на ул. Пензенской.

Ранее кузнечане выложили во «ВКонтакте» несколько жалоб на качество жидкости, вытекающей из кранов.

«Ул. Стекловская, 55. Такой водой опасно мыть даже полы», - написал 20 мая один из местных жителей.

«Южный микрорайон. Третий день эта муть из крана, за что платим деньги?» - возмутился другой участник группы.