Губернатор об открытии кладбищ: Там столпотворения не будет

21.05.2020 | 16:41

Скоро в Пензенской области могут открыться кладбища. Об этом шла речь во время прямой линии губернатора с жителями Пензенской области в Instagram в четверг, 21 мая.

«Абсолютно правильное предложение, - отреагировал глава региона на просьбу одного из пользователей. - Мы вместе с Роспотребнадзором кладбища закрыли перед Пасхой, перед Красной горкой. Если у людей есть потребность прийти на кладбище и привести в порядок захоронения, я понимаю, что там столпотворения не будет. Мы подумаем над тем, чтобы открыть в ближайшее время».

Храмы и кладбища области закрыты для посещения с 15 апреля, как только Иван Белозерцев внес соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности. 8 мая мера по нераспространению коронавируса была продлена до 17-го числа, а потом - до 31-го.

Религиозным объединениям было рекомендовано приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также исключить их проведение вне мест их совершения, за исключением отпевания умершего (при соблюдении санитарно-профилактических мер).