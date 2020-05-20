Общество

В Пензе Роспотребнадзор разъяснил правила въезда на территорию области

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Самоизоляция для лиц, прибывающих в Пензенскую область из других регионов России, обязательна, но не строга. На горячую линию Роспотребнадзора поступает большое количество звонков от граждан, которых интересуют правила въезда на территорию Сурского края в период действия режима повышенной готовности.

«Уже по прибытии сотрудники полиции спрашивают у прибывающих документы, которые подтверждают документально, на каком основании они прибыли на территорию региона. То есть если вы приехали к своей маме, а не с рабочей поездкой, то здесь уже обязательна самоизоляция. Гражданину нужно понимать, что такой визит является риском для его родственников», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Роспотребнадзора Вера Быкова.

Важно исключить все контакты или свести их к минимуму, даже если жить приходится под одной крышей, стараться как можно чаще проводить дезинфекцию помещений, а во время общения с родственниками пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Ходить в ближайший магазин, аптеку, гулять с собакой в радиусе 100 метров от дома иногороднему гостю также не запрещается.

У приезжих пензенские врачи тоже диагностируют COVID-19. Известно о жителях Москвы, Самары, Краснодарского края, Мордовии.

«Обязательная самоизоляция не распространяется на граждан, прибывших из других регионов с рабочими поездками, но они должны иметь на руках документ, подтверждающий, что они не прерывают свою деятельность. Кроме того, граждане, прибывающие в связи со смертью родственника, тоже могут не быть на обязательной самоизоляции, но они должны подтвердить причину своей поездки на территорию нашего региона», - пояснила Вера Быкова.

Те, кто вернулся из-за границы, просто должны провести две недели в заточении. Таких людей, по данным управления Роспотребнадзора по области, немало. В ведомство ежедневно поступают списки граждан, которые по тем или иным причинам только теперь прибыли на Родину из других государств.

В отличие от самоизоляции, за нарушение 14-дневного карантина предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность, если инфицированный коронавирусом человек кого-то заразит.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уже по прибытии сотрудники полиции спрашивают у прибывающих документы
только это надо было начинать не 20 мая а 20 января

Гость||

Всё вовремя! Дошло!

Гость||

Сейчас в Пензе быстрее заразишься,чем в Москве!

2 месяца назад нужно было вводить.

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас в Пензе быстрее заразишься,чем в Москве!

2 месяца назад нужно было вводить.

даже не 2 а 4 месяца назад как только шухер пошел

Гость||

...а зачм последняя фотка с изображением пожарной части аэропорта? Самолеты давно уже не летают...

Гость||

20.05.2020 18:53|

Сейчас в Пензе быстрее заразишься,чем в Москве!

2 месяца назад нужно было вводить.

Закашмаренный, спи спокойно не заразишься, не в Москве, не в Пензе.

Гость||

Гость писал(a):

Закашмаренный, спи спокойно не заразишься, не в Москве, не в Пензе
кто ж тебя так или куришь

Гость||

Да никто никого ничего не спрашивает. Две недели назад ездила в командировку: приехала сюда на поезде - никто даже не подошел и не спросил откуда и куда я. Молча вызвала такси и уехала домой.

Гость||

Санитарное безумие используется многими в своих интересах.

Имя: Гость
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