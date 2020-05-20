В Пензе названы сроки прокладки водопровода в поселки ЗИФ и Заря

20.05.2020 | 13:20

Почти 10 километров труб будет проложено в Пензе, чтобы жители поселка ЗИФ получили воду. Об этом рассказал начальник Управления капитального строительства города Пензы Игорь Умнов.

Длина водопровода от точки подключения на улице Аустрина до поселка составит 2,5 км, остальные 7 км будут проложены внутри ЗИФа. Кроме того, будут построены две насосные станции и три резервуара для воды.

Объект включен в проект «Чистая вода» в рамках региональной программы обеспечения жителей области жильем и коммунальными услугами.

По итогам проведенного аукциона с генподрядчиком заключен муниципальный контракт на 36,6 млн рублей. Финансирование ведется из областного и городского бюджетов. Сейчас подрядчик комплектует материалы и оборудование.

Еще одно направление водоснабжения в Пензе - микрорайон № 6 «Заря-1». На эти цели из городского бюджета выделено 14 млн 461,34 тыс. рублей. Подрядная организация выполнила геодезическую разбивку трассы и готовится принять поставку строительных материалов.

В районе улиц Большой и Малой Брусничной, Малоэтажной, Новоселов, проездов Новоселов и Магистральных прокладываются сети водоотведения. На объекте устанавливаются железобетонные колодцы и укладывается канализационная труба. Цена вопроса - 18 млн 982,17 тыс. руб., это средства городского и областного бюджетов.

«Работы на объекте планируется завершить в сентябре», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.