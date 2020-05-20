В Пензе могут появиться улицы Дивная и Лиственная

20.05.2020 | 15:55

В среду, 20 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы рассматривался вопрос о присвоении наименований улицам и проездам в районе коттеджного поселка «Дубрава».

Начальник управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева озвучила предложение назвать элементы улично-дорожной сети так: улицы Дивная, Лиственная, проезды 1-й Лиственный, 2-й Лиственный, 3-й Лиственный, 4-й Лиственный, проезды 1-й Основной, 2-й Основной, 3-й Основной, 4-й Основной.

Депутат Александр Рогожкин поинтересовался, почему в городе так и не появляется улица Виктора Илюхина. С такой инициативой он выступал ранее, когда предлагал переименовать соответствующим образом улицу Терешковой.

Нина Кутырева пояснила, что это относится к полномочиям городской думы и депутат может подать заявление в рабочую группу, где его рассмотрят.

«Мое личное мнение: история не заканчивается когда-то, имеет право на продолжение», - высказалась она о возможности появления в Пензе улицы Виктора Илюхина.

Большинство народных избранников проголосовали за первоначальные варианты названия улиц. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.