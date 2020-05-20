Общество

В Пензе могут появиться улицы Дивная и Лиственная

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В среду, 20 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы рассматривался вопрос о присвоении наименований улицам и проездам в районе коттеджного поселка «Дубрава».

Начальник управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева озвучила предложение назвать элементы улично-дорожной сети так: улицы Дивная, Лиственная, проезды 1-й Лиственный, 2-й Лиственный, 3-й Лиственный, 4-й Лиственный, проезды 1-й Основной, 2-й Основной, 3-й Основной, 4-й Основной.

Депутат Александр Рогожкин поинтересовался, почему в городе так и не появляется улица Виктора Илюхина. С такой инициативой он выступал ранее, когда предлагал переименовать соответствующим образом улицу Терешковой.

Нина Кутырева пояснила, что это относится к полномочиям городской думы и депутат может подать заявление в рабочую группу, где его рассмотрят.

«Мое личное мнение: история не заканчивается когда-то, имеет право на продолжение», - высказалась она о возможности появления в Пензе улицы Виктора Илюхина.

Большинство народных избранников проголосовали за первоначальные варианты названия улиц. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

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Гость||

улицы Дивная, Лиственная, проезды 1-й Лиственный, 2-й Лиственный, 3-й Лиственный, 4-й Лиственный, проезды 1-й Основной, 2-й Основной, 3-й Основной, 4-й Основной. Кто придумал такие ДИВНЫЕ названия????

Гость||

А потом будут НЕ основные проезды?

Гость||

Улица Диванных Троллей.

Гость||

Ул. Гость

Гость||

Улицы Мотовиловская, Яхкиндовская, Шаффхаузенская и Шашлычная когда будут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среду, 20 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы рассматривался вопрос о присвоении наименований улицам и проездам в районе коттеджного поселка «Дубрава».

Начальник управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева озвучила предложение назвать элементы улично-дорожной сети так: улицы Дивная, Лиственная, проезды 1-й Лиственный, 2-й Лиственный, 3-й Лиственный, 4-й Лиственный, проезды 1-й Основной, 2-й Основной, 3-й Основной, 4-й Основной.

Это там где местами была захвачена территория Арбековского леса,по документам он ООПТ (Особо Охраняемая Природная Территория),причем участки вторглись в лес на более чем 70метров ! Можете сами всё проверить. Когда то там был совхозный сад ,яблони,груши,вишня,черноплодка и сад этот имел строго очерченные границы ,отделен от леса дорогой,посадками акации и ж/б забором ,который демонтировали в 90-х.

Гость||

смените улицу террориста Аустрина

Гость||

Гость писал(a):

смените улицу террориста Аустрина
И Каракозова!

Гость||

Гость писал(a):

смените улицу террориста Аустрина
А с каких пор начальник ОГПУ стал террористом?Это Бакунин был революционером социалистом-анархистом.

Гость||

Гость писал(a):

И Каракозова!
Вот Каракозов был да,революционером террористом ,но есть одно ,но он боролся исключительно с оккупационной иностранной династией Гольштейн-Готторпов-Гогенцоллернов которых под псевдонимом "Романовы" посадили на трон.

Гость||

Очень красивые названия,основной,лиственный. По мере строительства коттеджей понадобятся новые названия проездов ,например, 1 пацанский,2 правильный ...

Гость||

Гость писал(a):

Очень красивые названия,основной,лиственный. По мере строительства коттеджей понадобятся новые названия проездов ,например, 1 пацанский,2 правильный
3 надувательский 4 откатный 5 кристально-чистый

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нина Кутырева озвучила предложение назвать элементы улично-дорожной сети так: улицы Дивная, Лиственная, проезды 1-й Лиственный, 2-й Лиственный, 3-й Лиственный, 4-й Лиственный, проезды 1-й Основной, 2-й Основной, 3-й Основной, 4-й Основной.
Она получила за своё предложение оценку "отлично". На радостях, она оделась, схватила портфель и побежала домой.

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