В области остается один самый безопасный по коронавирусу район

20.05.2020 | 12:24

По состоянию на среду, 20 мая, из 72 вновь выявленных больных коронавирусной инфекцией большая часть - 32 человека - проживают в Пензе. На втором месте в печальной статистике Бессоновский район - 6 случаев, на третьем Заречный - 5 новых пациентов.

Четыре новых случая заболевания подтверждено в Пензенском районе, по три выявлено в Городищенском, Нижнеломовском и Земетчинском районах, по два - в Белинском и Сосновоборском, а также в Кузнецке.

По одному заболевшему зарегистрировано в Шемышейском, Лопатинском, Малосердобинском, Башмаковском, Наровчатском, Неверкинском, Сердобском и Спасском районах.

Кроме того, два случая зафиксировано у гостей из Московской и Челябинской области, где они постоянно проживают.

Таким образом, из всех районов Пензенской области за все время эпидемии наименьшее количество заболевших - 1 человек - оказалось пока в Бековском. В Неверкинском, где долгое время диагноз не регистрировался, число заболевших COVID-19 выросло до 5.