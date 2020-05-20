Общество

В области остается один самый безопасный по коронавирусу район

Печать

По состоянию на среду, 20 мая, из 72 вновь выявленных больных коронавирусной инфекцией большая часть - 32 человека - проживают в Пензе. На втором месте в печальной статистике Бессоновский район - 6 случаев, на третьем Заречный - 5 новых пациентов.

Четыре новых случая заболевания подтверждено в Пензенском районе, по три выявлено в Городищенском, Нижнеломовском и Земетчинском районах, по два - в Белинском и Сосновоборском, а также в Кузнецке.

По одному заболевшему зарегистрировано в Шемышейском, Лопатинском, Малосердобинском, Башмаковском, Наровчатском, Неверкинском, Сердобском и Спасском районах.

Кроме того, два случая зафиксировано у гостей из Московской и Челябинской области, где они постоянно проживают.

Таким образом, из всех районов Пензенской области за все время эпидемии наименьшее количество заболевших - 1 человек - оказалось пока в Бековском. В Неверкинском, где долгое время диагноз не регистрировался, число заболевших COVID-19 выросло до 5.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Дайте статистику по пневмонии. Сейчас Дагестан на всю страну объявил - волосы дыбом встали. 13000 заболевших, 700 смертей. Вдумайтесь!

Гость||

Так везде примерно такое же соотношение пневмонии с подтвержденным коронавирусом и неподтвержденным.

Гость||

Позор медицине! За 7 месяцев всемирная организация здоровья не разработала вакцину . За что плачено денег то?

Гость||

Гость писал(a):

За что плачено денег то?
Сколько отдал?

Гость||

Да сказали по ящику,что на спад пошло уже,все,победили .по ящику же не соврут, правда?

Гость||

А в Пензе когда на спад пойдет, только растет

Гость||

Дурик все не успокоится никак.

Гость||

Карле надо Конституцию скорей менять, а тут ковида мешает и потому ковиду приказано считать пневмонией.

Гость||

Гость писал(a):

Дайте статистику по пневмонии.
за чем тебе это нужно ?

Гость||

Жители Москвы и Челябинска. Что они во время карантина делали в Пензе

Гость||

Вся зараза из Москвы.

Гость||

Гость писал(a):

Карле надо Конституцию скорей менять, а тут ковида мешает и потому ковиду приказано считать пневмонией.
быстрей одуплиться

Гость||

Гость писал(a):

Дайте статистику по пневмонии. Сейчас Дагестан на всю страну объявил - волосы дыбом встали. 13000 заболевших, 700 смертей. Вдумайтесь!

Там жители каждый день атаковали минздрав и власти с этим вопросом. Поэтому и выдали, наконец. Один врач вышел даже с плакатом " лживый Минздрав хуже коронавируса" ,но это он ещё и из за нехватки Сиз

Гость||

Я думаю у нас не лучше. Если с пневмонией как они говорят по 160-150 каждый день кладут. А хорошо выглядеть хочется на фоне других соседей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте