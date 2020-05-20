Общество

«Т Плюс» может увеличить вложения в теплосети Пензы на треть

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ПАО «Т Плюс» может увеличить ежегодные инвестиции в теплосетевое хозяйство Пензы на треть - до 500 млн рублей в год. Это станет возможным только при переходе города на новую модель рынка тепла (так называемая модель «альтернативной котельной») и получении контроля над МКП «Теплоснабжение г. Пензы» со стороны «Т Плюс».

Компания ведет активные переговоры с областным правительством и администрацией Пензы. Об этом заявил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

«Т Плюс» в Пензе эксплуатирует 127 км магистральных тепловых сетей. При этом оператором 238 км квартальных тепловых сетей является МКП «Теплоснабжение г. Пензы». Около 80% всей инфраструктуры города превысило нормативный срок службы.

Сейчас «Т Плюс» ежегодно перекладывает 3,5% своих магистралей, вкладывая в ремонт и модернизацию 330-350 млн рублей. Благодаря таким инвестициям в последние годы в 2 раза снизилась повреждаемость на теплосетях. Однако наиболее проблемные участки находятся на трубопроводах МКП «Теплоснабжение г. Пензы». Предприятие практически не обслуживает свое имущество и накопило долг перед компанией «Т Плюс» в размере 1,3 млрд рублей.

«Нужно наводить порядок и на этих сетях» - подчеркнул Андрей Вагнер.

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