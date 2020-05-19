За день из больниц выписали 83 пензенцев, перенесших коронавирус

19.05.2020 | 21:21

Во вторник, 19 мая, число жителей Пензенской области, излечившихся от новой коронавирусной инфекции, превысило 900. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 83 человека. Итого выздоровевших - 944», - написала она.

Согласно последним официальным данным, в регионе зарегистрировано 1 245 случаев COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 73 человек. Больше всего зараженных в Пензе, Городищенском, Бессоновском и Пензенском районах, а также Заречном.

За все время пандемии умерли 12 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

Кроме того, известно о смерти четырех медиков: фельдшера и водителя скорой помощи, врача Пензенской районной больницы и медсестры Пензенской городской поликлиники. Подчеркивается, что они скончались не от коронавируса.