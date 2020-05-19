Пензенцам напомнили о запрете ходить в лес с охотничьими собаками

В Пачелмском районе выявлено нарушение законодательства: мужчина шел по лесу с собакой охотничьей породы.
Весной такой поступок имеет крайне негативные последствия: самки диких животных оказываются на поздней стадии беременности или с новорожденными детенышами, поэтому они особенно беззащитны.
«Нахождение в угодьях с собаками охотничьих пород вне сроков охоты является грубым нарушением, за которое предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», - предупредили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Ранее специалисты давали советы о том, что делать при встрече с копытными в весеннем лесу. Оптимальная реакция - дать животному возможность уйти. А при обнаружении детеныша следует осторожно удалиться, не трогая и не фотографируя малыша.
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