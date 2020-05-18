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Общество

В Пензе дома для переселенцев будут строить круглосуточно: сдача в октябре

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В Заводском районе продолжается строительство домов по программе переселения граждан. Об этом 17 мая сообщили в администрации Пензы.

По этапу 2019-2020 годов из аварийных строений, признанных таковыми до 1 января 2017-го, переселят 433 человека, проживающих в 225 домах.

Работы полным ходом ведутся в квартале улиц Беляева - Литейной - Ударной. Там должны появиться две высотки на 252 квартиры. На первом этаже одной из них идет армирование и бетонирование стен и колонн, а также устройство плит перекрытия подземной части.

Чтобы увеличить темп, со следующей недели рабочие начнут трудиться круглосуточно.

«На втором строении возведены блок-секции в шесть и семь этажей, на этой неделе завершается строительство девятого этажа другой секции. Ведутся работы по кирпичной кладке вентиляционных каналов, перегородок, стен», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Планируется, что дома будут готовы до конца октября 2020 года.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил площадку и обратил внимание застройщика на качество исполняемых работ.

«Чтобы у нас не получилось, как в Заре: зашли на скорую руку быстрее-быстрее, а потом люди страдают. Потом еще и ищем этих нечестных подрядчиков, которые обанкротились. Такого допускать нельзя, это преступно халатно», - подчеркнул он.

Всего по итогам программы, рассчитанной на 2019-2025 годы, новое жилье должны получить более 3 400 человек из 86 домов.

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Источник — www.penza-gorod.ru
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Гость||

А "грунты не гуляют" как в Заре?

Гость||

Не дома а гавно пеноблочное

Гость||

Задолбали опалубку ночами разбирать!

Имя: Гость
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