В Пензенской области на коронавирус проверили более 55 000 жителей

17.05.2020 | 12:29

В воскресенье, 17 мая, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 60 новых случаях коронавирусной инфекции. Количество инфицированных жителей области составило 1 101.

Возраст прибавившихся пациентов от 19 до 87 лет. Среди них нет детей и подростков.

Под наблюдением медиков на данный момент находятся 4 302 человека, сняты с него - 8 716.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» анализ на новую инфекцию сделали 25 490 жителям региона (26 384 исследования), в лабораториях лечебной сети - 29 798 (31 803 исследования).

Всего с начала эпидемии выздоровели 777 человек, 11 пациентов скончались.