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Общество

В Пензе в закрытом для посещения кафе застали тепленьких клиентов

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Запрещенный прием использовали владельцы кафе на улице Бакунина. При объявленном режиме повышенной готовности они открыли двери для своих клиентов.

«Такие заведения общественного питания в условиях действующих ограничений могут торговать лишь навынос. Однако в помещении бара находились шесть посетителей, которые распивали спиртные напитки», - сообщил заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции УМВД РФ по г. Пензе Илья Гутторов.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 мая, о чем сотрудники кафе были осведомлены.

«Первоначально бармен пояснила, что заведение посетителей не обслуживает, а клиентов она пустила для ожидания заказа. В то же время сами посетители признались, что целенаправленно зашли в бар для употребления алкоголя», - добавил Илья Гутторов.

Теперь им придется заплатить штраф - его размер для граждан составляет от 1 000 до 30 000 рублей. Что же касается самого заведения, то его ждут еще более серьезные последствия. Для организаций - нарушителей действующего режима сумма взыскания может достигать трехсот тысяч.

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