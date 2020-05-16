Общество

За день из больниц выписан 41 переболевший коронавирусом пациент

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В субботу, 16 мая, в Пензенской области из больниц выписался еще 41 пациент, излечившийся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Итого выздоровевших - 777», - добавила она.

На эту дату в регионе подтвержден 1 041 случай заболевания COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 56 человек, среди которых 6-летний ребенок и двое подростков 14 и 15 лет.

В этот же день стало известно о смерти мужчины 1956 года рождения, имевшего сопутствующие заболевания - атеросклероз и пневмосклероз. Он стал 11-м жителем области, ушедшим из жизни от коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Итого выздоровевших - 777», - добавила она.
Что-то напоминает эта цыфра???

Гость||

Хороший был портвешок 777.

Имя: Гость
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