За день из больниц выписан 41 переболевший коронавирусом пациент

16.05.2020 | 19:41

В субботу, 16 мая, в Пензенской области из больниц выписался еще 41 пациент, излечившийся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Итого выздоровевших - 777», - добавила она.

На эту дату в регионе подтвержден 1 041 случай заболевания COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 56 человек, среди которых 6-летний ребенок и двое подростков 14 и 15 лет.

В этот же день стало известно о смерти мужчины 1956 года рождения, имевшего сопутствующие заболевания - атеросклероз и пневмосклероз. Он стал 11-м жителем области, ушедшим из жизни от коронавирусной инфекции.