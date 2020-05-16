Общество

В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 1 000

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По состоянию на субботу, 16 мая, в Пензенской области за последние сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 56 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Среди заболевших - 6-летний ребенок и двое подростков 14 и 15 лет. Остальным пациентам - от 19 до 88 лет.

С начала регистрации в регионе первого заболевшего COVID-19 число инфицированных составило 1 041 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев по-прежнему приходится на областной центр - 30.

8 случаев зарегистрировано в Земетчинском районе, по 3 - в Каменском и Наровчатском, по 2 - в Кузнецке, в Нижнеломовском и Пензенском районах, по одному - в Заречном, в Мокшанском, Иссинском, Бессоновском и Сердобском районах. Один заболевший - житель Краснодарского края.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Причём тут случаи?

Пишите сколько болеют.

Хватит страшилок

Гость||

СМОТРЯ КАК СЧИТАТЬ. И КТО СЧИТАЕТ. ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ!

Гость||

А мороз ночью был? У нас ниже +3 не опускалась

Гость||

В области был -1

Гость||

А сколько было случаев поноса за это время? Это очень важно знать всем жителям Буртассии

Гость||

Класс 11:23

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Среди заболевших - 6-летний ребенок и двое подростков 14 и 15 лет. Остальным пациентам - от 19 до 88 лет.
Если хилый сразу в гроп, сохранить здоровье что б применяйте люди обтирание. В Высоцкий.

Гость||

Пока общее снижение случаев заражения в России идет за счет Москвы.

Но там с 12 мая ввели обязательное ношение масок и перчаток, да еще заставили напяливать их на детей.

Гость||

Гость писал(a):

А сколько было случаев поноса за это время? Это очень важно знать всем жителям Буртассии
Ну еще Петр приказывал, чтобы , дали всем слово, чтобы дурь каждого видна была.

Гость||

Продолжайте держать в курсе

Гость||

Гость писал(a):

В области был -1
Где? У меня Дача в Зорях. Хотела ехать все открывать. Че померзло?

Гость||

Гость писал(a):

А сколько было случаев поноса за это время? Это очень важно знать всем жителям Буртассии
Глупо . Капец.

Гость||

Сейчас холодно, не шастают, но зато все в квартирах компаниями бухают.

Гость||

11.56, в Никольском районе. Лук, редис взошли, не замерзли.

Гость||

В итоге ТЦ работают с понедельника

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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