В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 1 000

16.05.2020 | 11:00

По состоянию на субботу, 16 мая, в Пензенской области за последние сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 56 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Среди заболевших - 6-летний ребенок и двое подростков 14 и 15 лет. Остальным пациентам - от 19 до 88 лет.

С начала регистрации в регионе первого заболевшего COVID-19 число инфицированных составило 1 041 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев по-прежнему приходится на областной центр - 30.

8 случаев зарегистрировано в Земетчинском районе, по 3 - в Каменском и Наровчатском, по 2 - в Кузнецке, в Нижнеломовском и Пензенском районах, по одному - в Заречном, в Мокшанском, Иссинском, Бессоновском и Сердобском районах. Один заболевший - житель Краснодарского края.