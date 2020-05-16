В минлесхозе напомнили об осторожности при встрече с копытными

16.05.2020 | 18:45

Встреча с диким копытным животным в эти дни может быть опасна для жизни и здоровья граждан, предупреждают сотрудники регионального минлесхоза. В мае лоси, олени и косули приносят потомство, а значит, инстинкт защиты себя и детенышей становится еще сильнее.

«В адрес министерства регулярно поступают сообщения жителей, что в том или ином лесном массиве обнаружены молодые телята - то лосей, то косуль, то оленей. Министерство категорически рекомендует не подходить к ним, отойти на максимальное расстояние. Животное может повести себя агрессивно», - предупредил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

По последним данным, на территории Пензенской области обитает около 6 тысяч лосей, свыше 11 тысяч косуль и около 2 тысяч пятнистых оленей. Наблюдается положительная тенденция их размножения. Как следствие, дикие животные иногда сталкиваются с людьми.

Проявлять особую бдительность придется автомобилистам.

«В Никольском и Бессоновском районах уже зарегистрировано несколько случаев ДТП с участием лосей и косуль. Во избежание причинения вреда здоровью диких животных и граждан настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим, быть более внимательными», - подчеркнул Денис Кисельманов.

Даже просто напуганное дикое животное может бросить свое потомство, поставив под угрозу выживание новорожденных. Поэтому специалисты рекомендуют при встрече с лесными обитателями поскорее покинуть опасное место.