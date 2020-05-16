С марта стало на треть больше обращений в областную инспекцию труда

16.05.2020 | 18:55

На 30% с марта 2020-го выросло количество обращений в Государственную инспекцию труда в Пензенской области. Всего за последнее время зарегистрировано свыше 600 сообщений по почте и через интернет, а также почти 1 700 звонков на горячую линию ведомства.

«Их тематика остается, по большому счету, прежней: своевременность выдачи заработной платы, законность переводов и увольнений», - уточнил руководитель Государственной инспекции труда в Пензенской области Валерий Сиротин.

При этом госинспекция труда не вела плановых проверок - в соответствии с федеральным законодательством.

«Будет ли дан зеленый свет на проведение проверочных мероприятий, зависит от решения, принятого прокуратурой Пензенской области, куда направляются заявления на согласование», - пояснила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пензенской области Инна Курносова.

На данный момент рассматривается 64 заявки на проведение проверок в организациях региона.

Работа ведется и напрямую - с компаниями, допустившими нарушения безопасности на производстве. Расследуются несчастные случаи - их количество, несмотря на приостановку деятельности многих предприятий из-за пандемии коронавируса, тоже выросло. В период действия режима повышенной готовности два человека погибли и еще шесть получили травмы на работе.

На брифинге в госинспекции труда сообщили, что если медицинский работник, исполняя свои обязанности, заразится коронавирусной инфекцией, подобные случаи будут расцениваться как профессиональное заболевание.

«Такой человек получит ряд льгот и компенсаций, в том числе по линии фонда социального страхования», - сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пензенской области Андрей Тетюшев.

Для всех предприятий и компаний, действующих в период пандемии, Министерством труда была создана специальная методика по организации рабочего процесса так, чтобы минимизировать возможность заражения.