Пензенцам объяснили, почему продлен режим повышенной готовности

16.05.2020 | 10:18

Вопрос, на каком основании продлен режим повышенной готовности, задал губернатору Ивану Белозерцеву житель региона.

«Вы же сами говорили, что, когда динамика выздоровления хотя бы сравняется с числом заболевших, режим ослабят, а у нас который день все больше выздоровевших людей, чем заболевших. Как работает эта ваша статистика, объясните, пожалуйста?» - написал он в соцсети Instagram.

Вот как объяснила ситуацию пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Есть три критерия для снятия режима. Первый - минимум 50% свободных коек. Этого показателя в регионе нет. Второй - охват тестированием. Он выполнен. Третий показатель - коэффициент распространения коронавируса. Пока он выше норматива, определенного Роспотребнадзором».

Режим повышенной готовности ввели 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.

С 1 мая был введен масочный режим. Использование средств индивидуальной защиты стало обязательным для тех, кто ездит в общественном транспорте, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался. В последний раз это произошло в пятницу, 15 мая: ограничения для жителей Пензенской области продлили до 31 мая включительно.

По состоянию на 15 мая, в регионе подтверждено 985 случаев COVID-19, выздоровели 736 пациентов, 10 человек умерли.