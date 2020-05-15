В Пензенской области ожидаются заморозки до -2 градусов

В субботу, 16 мая, в Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на гидрометеоцентр.
Ночью и в утренние часы местами по Пензенской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0...-2 °С.
Погодные условия важны для дачников и садоводов. Для защиты высаженных в грунт растений от холодов специалисты рекомендуют укрыть растения полимерной пленкой или нетканым материалом.
Водителям и пешеходам на дорогах не следует терять бдительность. Заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа ДТП.
«Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», - напомнили в пресс-службе ведомства
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Природа обиделась