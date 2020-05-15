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Общество

В Пензенской области ожидаются заморозки до -2 градусов

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В субботу, 16 мая, в Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на гидрометеоцентр.

Ночью и в утренние часы местами по Пензенской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0...-2 °С.

Погодные условия важны для дачников и садоводов. Для защиты высаженных в грунт растений от холодов специалисты рекомендуют укрыть растения полимерной пленкой или нетканым материалом.

Водителям и пешеходам на дорогах не следует терять бдительность. Заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа ДТП.

«Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», - напомнили в пресс-службе ведомства

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Природа обиделась

Гость||

а где глобальное потепление и самое жаркое лето за всё время

Имя: Гость
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