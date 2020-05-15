В оперштабе рассказали, где живут новые пациенты с коронавирусом

15.05.2020 | 13:52

Из 61 нового случая коронавируса в Сурском крае более половины (36) выявлено в Пензе. Об этом сообщили в областном штабе.

Кроме того, 11 фактов инфицирования подтверждены в Городищенском районе, по 4 - в Заречном и в Пензенском районе, по 2 - в Кузнецке и в Нижнеломовском районе и по 1 - в Белинском и Наровчатском районах.

Всего в Пензенской области с начала эпидемии по состоянию на 15 мая зарегистрировано 985 случаев заболевания COVID-19. За тот же период коронавирус успешно побороли 658 жителей области. Скончались 10 пациентов: 7 мужчин в возрасте от 34 до 86 лет и 3 женщины - от 50 до 77 лет.

Под наблюдением находятся 4 065 человек, сняты с контроля медиков 8 524.