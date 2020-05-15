Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|15:12
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Общество

В оперштабе рассказали, где живут новые пациенты с коронавирусом

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Из 61 нового случая коронавируса в Сурском крае более половины (36) выявлено в Пензе. Об этом сообщили в областном штабе.

Кроме того, 11 фактов инфицирования подтверждены в Городищенском районе, по 4 - в Заречном и в Пензенском районе, по 2 - в Кузнецке и в Нижнеломовском районе и по 1 - в Белинском и Наровчатском районах.

Всего в Пензенской области с начала эпидемии по состоянию на 15 мая зарегистрировано 985 случаев заболевания COVID-19. За тот же период коронавирус успешно побороли 658 жителей области. Скончались 10 пациентов: 7 мужчин в возрасте от 34 до 86 лет и 3 женщины - от 50 до 77 лет.

Под наблюдением находятся 4 065 человек, сняты с контроля медиков 8 524.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А почему не сообщают из каких сёл заболевшие.Районы большие.

Гость||

17го то этот дурдом закончится?

Губернатору не до этого, он фотками хвалится

Гость||

Не сростается цифра- где еще 3 человека потеряли?

Гость||

Мойте руки и следите за собой,а не за количеством больных!

Достали уже насчёт губернатора !Сами то чем занимаетесь?

Эксперты несостоявшиеся

Гость||

Пенза к 555 ов 19 крутые цифры

Гость||

пишите пожалуйста подробно в каких селах проживают заболевшие

Гость||

А что случилось с Городищенским районом,очень много кароновирусных,так надо выехать службам и разобраться пора -на месте,какую работу проводят власти?Или их устраивает это положение.

Гость||

Гость писал(a):

17го то этот дурдом закончится?

Губернатору не до этого, он фотками хвалится

+++++++

Гость||

985-10-658=317. Хватит людей кошмарить.

Гость||

В ГОРОДИЩЕ В БОЛЬНИЦУ ВСЕХ ИЗ ПЕНЗЫ ВЕЗУТ,ВОТ ТАМ ТАК И МНОГО СЛУЧАЕВ

Гость||

В ГОРОДИЩЕ ВСЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОПАЛИ В СТАТИСТИКУ. ПОЛОВИНУ ВЫЛЕЧИЛИ, ОСТАЛЬНЫЕ НА ЛЕЧЕНИИ.

Имя: Гость
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