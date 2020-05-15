В 2019 году от ВИЧ умерло более 100 жителей Пензенской области

15.05.2020 | 09:01

В Пензенской области на 1 мая зарегистрировано 4 072 жителя, у которых выявили ВИЧ-инфекцию. Данные в четверг, 14-го числа, обнародовало министерство здравоохранения региона.

Большинство (77,7%) инфицированных - это люди от 31 до 50 лет. Значительная их часть (82,1%) заразилась половым путем. Среди больных - 27 детей до 14 лет, а также 10 подростков.

За 4 месяца 2020 года специалисты зарегистрировали 145 новых случаев ВИЧ. Количество умерших от вируса в 2019 году составило 167.

«Частота выявления ВИЧ-инфекции (процент вновь выявленных ВИЧ-положительных лиц от общего количества обследованных) у жителей области, начиная с 2017 года, уменьшается: 2016 год - 0,27%; 2017 год - 0,23%; 2018 год - 0,17%; 2019 год - 0,15%. Данная тенденция продолжается и в 2020 году. То есть роста количества вновь выявленных ВИЧ-положительных лиц на территории региона не происходит», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Узнать свой ВИЧ-статус можно и сейчас. Центр профилактики и борьбы со СПИДом открыт с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Он находится на проспекте Победы, 122. Обследование бесплатное и конфиденциальное.