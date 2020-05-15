Общество

В 2019 году от ВИЧ умерло более 100 жителей Пензенской области

Печать

В Пензенской области на 1 мая зарегистрировано 4 072 жителя, у которых выявили ВИЧ-инфекцию. Данные в четверг, 14-го числа, обнародовало министерство здравоохранения региона.

Большинство (77,7%) инфицированных - это люди от 31 до 50 лет. Значительная их часть (82,1%) заразилась половым путем. Среди больных - 27 детей до 14 лет, а также 10 подростков.

За 4 месяца 2020 года специалисты зарегистрировали 145 новых случаев ВИЧ. Количество умерших от вируса в 2019 году составило 167.

«Частота выявления ВИЧ-инфекции (процент вновь выявленных ВИЧ-положительных лиц от общего количества обследованных) у жителей области, начиная с 2017 года, уменьшается: 2016 год - 0,27%; 2017 год - 0,23%; 2018 год - 0,17%; 2019 год - 0,15%. Данная тенденция продолжается и в 2020 году. То есть роста количества вновь выявленных ВИЧ-положительных лиц на территории региона не происходит», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Узнать свой ВИЧ-статус можно и сейчас. Центр профилактики и борьбы со СПИДом открыт с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Он находится на проспекте Победы, 122. Обследование бесплатное и конфиденциальное.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

От ВИЧ в Пензе умерло больше,чем от коронавируса. Разделите по месяцам. Тихо без паники закопали и всё.

Гость||

ПОЧЕМУ нет карантина по ВИЧ?!

Смертей от него ровно в 10 раз больше!!!

Гость||

Гость писал(a):

ПОЧЕМУ нет карантина по ВИЧ?!
и не говори!

Заставить всех по улицам только в презервативах ходить!

Гость||

А лучше в двух. Так ведь и их бесплатно будут требовать.

Гость||

Гость писал(a):

А лучше в двух.
один на голове?

Гость||

Гость писал(a):

Так ведь и их бесплатно будут требовать.
Их и так бесплатно раздают,когда проводят рекламную акцию по борьбе с ВИЧ.

Гость||

Развели панику-ВИЧ, ковид, а умрем все от поноса.

Гость||

То есть из под кровати рано вылезать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте