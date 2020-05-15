Не все жители Северной Поляны были готовы к отключению воды

15.05.2020 | 18:36

Жители района Северная Поляна и рады бы посидеть дома, но жажда гонит их на точки продажи воды. Централизованная ее подача в многоэтажки прекращена на срок с 10:00 до 20:00 - таковы данные ресурсоснабжающей компании. Как оказалось, не все люди знали об отключении.

«Вчера мне женщина сказала, а у нас никакого объявления», - отметила горожанка.

Не один подъезд и даже дом журналистам 11 канала пришлось обойти, чтобы отыскать уведомление об отключении для жителей. Но ничего подобного так и не попало в объектив камеры. Местные узнавали о временных неудобствах из других источников.

«У меня лично всегда ведро стоит с водой», - рассказала пенсионерка.

На 30 улицах и проездах воды нет. Связано это с ремонтом на сетях: на улице Черняховского трубе диаметром 500 потребовалась срочная реанимация.