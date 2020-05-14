Общество

В Пензе за год стало на 2 000 жителей меньше

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Численность постоянного населения в Пензе сократилась. Об этом заявили в областном Пензастате в среду, 13 мая.

На 1 января 2020 года, по предварительной оценке Росстата, в столице Сурского края проживает 520 300 человек. Это на 2 000 (0,4%) меньше, чем на 1 января 2019-го, но на 3 000 (0,6%) больше, чем в 2010-м.

«В областном центре на начало 2020 года проживало 39,9% населения Пензенской области, этот показатель год от года увеличивается. Так, в 2010 году, по результатам Всероссийской переписи населения, на г. Пензу приходилось 37,3% численности жителей области, на начало 2018 года – 39,3%, 2019 – уже 39,6%», - уточнили в Пензастате.

Больше всего человек проживает в Октябрьском районе города (182 300 - это 35,0%), далее следуют Первомайский (133 100 - 25,6%) и Железнодорожный (114 400 - 22,0%). Самый малочисленный - Ленинский: 90 500 - 17,4%.

«Относительно 2010 года удельный вес жителей Ленинского района в общей численности населения города Пензы по состоянию на 1 января 2020 года сократился на 0,6 процентного пункта», - добавили в Пензастате.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Губернатор старается для Вас,скоро фонтан красивый построят,цирк. А многие курят,пьют,наркотики всякие. Не жалеют себя сами.

Гость||

Как там на лозунге: Пенза - город...?

Гость||

Да это ерунда все. Речные трамвайчики когда? В мае же обещал. Прошлого года.

Гость||

Бабы ещё нарожают.нибеда...

Гость||

А как считали? Если по прописке, то вполне возможно, не все по месту прописки проживают.

Гость||

14.05.2020 09:59|

А как считали?

По осени

Гость||

Гость писал(a):

Губернатор старается для Вас,скоро фонтан красивый построят,цирк. А многие курят,пьют,наркотики всякие. Не жалеют себя сами.
Ну прямо Великий Кормчий он у нас.

Гость||

После пандемии Ковида мировые эпидемиологи прогнозируют вспышку туберкулёза. Постройте небольшой крематорий и норманые колумбарии. Не серьёзно относятся к захоронениям умерших от инфекционныз заболеваний,но когда-нибудь это выйдет боком.

Всем долгих лет жизни.

Имя: Гость
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