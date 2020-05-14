Общество

В Пензе в УФАС рассказали о нарушениях в проведении аукционов

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Сколько ни разъясняй тонкости законодательства о госзакупках, нарушения все равно есть. Об этом перед началом публичных обсуждений, проводимых в онлайн-режиме, говорила руководитель областного управления Федеральной антимонопольной службы Елена Демидова.

«Значительно выросло количество рассмотренных жалоб в 2019 году по сравнению с 2018-м - на 67%. Много жалоб было по реализации национальных проектов», - сообщила она.

При этом глава областного УФАС уточнила, что речь идет не о серьезных нарушениях. В основном они связаны с недостаточной компетентностью лиц, ответственных за проведение аукционов. По большей части допускают ошибки сотрудники учреждений образования - детских садов и школ.

«Это необоснованно установленные требования к документации, которую они разрабатывают, необоснованные отклонения либо необоснованный допуск участника закупок. Устанавливают требования в документации и руководствуются нормой закона, который уже на момент утверждения документации не существует, то есть уже утратил силу, - довольно много таких нарушений. Потом, устанавливают необоснованные требования, указывают при этом ссылку на постановление правительства, которое прекратило свое действие», - пояснила Елена Демидова.

Процент злостных нарушений невелик. Так, по результатам проверки УФАС был аннулирован аукцион на закупку медицинского оборудования, проводимый одной из больниц. Заказчик установил такие требования, что претендовать на участие в торгах мог только один производитель.

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Гость||

УФАС -рассказчики??

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сколько ни разъясняй тонкости законодательства о госзакупках
Вы блин напишите сначала законы нормальные, а то меняются каждые 2-3 месяца. Всем давно известно что самые дебильные законы в стране - законы о госзакупках!

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