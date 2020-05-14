В Пензе пшенная каша с тыквой победила в конкурсе «Здоровый завтрак»

14.05.2020 | 19:48

Лучшим первым приемом пищи, какой может быть на столе у пензенцев, медики признали пшенную кашу с тыквой. Рецепт сотрудникам областного центра медицинской профилактики прислала Юлия Сакрюкина, она и стала победительницей регионального конкурса «Здоровый завтрак». Параллельно в интернете шло народное голосование, где лучшим был признан 9-летний Михаил Буйдин.

«У меня сегодня на завтрак омлет с витаминами и сырный кекс. Приятного аппетита! Желаю всем здоровья», - отметил мальчик.

Всего в конкурсе «Здоровый завтрак» приняли участие несколько десятков человек. Ирина Шерункова надеялась, что окажется одной из победительниц. Девушка стала приверженцем правильного питания всего год назад и рецепт представила небанальный.

«Овсяный смузи-боул на кокосовом молоке с бананом и клубникой», - пояснила она.

Увы, в число призеров Ирина не вошла. Члены жюри говорят: выбор оказался сложным, неинтересных рецептов практически не было.

Тему «Здоровый завтрак» взяли не случайно. Именно этот прием пищи многие россияне игнорируют, ограничиваясь чашкой кофе. Пензенцы не исключение, хотя все больше тех, кто прислушивается к мнению диетологов.

«Завтракаю каждый день овсяной кашей», - рассказала горожанка.

«Не всегда, честно сказать», - призналась женщина.

«Ваш ребенок обязательно должен завтракать, это очень важно», - заверила врач областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

Наградить призеров конкурса «Здоровый завтрак» планировали в конце апреля. Но пока церемония откладывается из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Медики пообещали, что вручение призов обязательно состоится, только позже.