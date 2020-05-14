Общество

Пензенским медикам передали продуктовые наборы

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В среду, 13 мая, сотрудники Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи получили продуктовые наборы. 358 пакетов с продуктами питания были переданы волонтерами центра «Единой России» в рамках акции «Спасибо врачам».

В пресс-службе регионального Заксобра подчеркнули, что «Единая Россия» с первых дней распространения коронавирусной инфекции поддерживает людей, относящихся к группе риска и находящихся на самоизоляции.

«Депутаты «Единой России» принимают активное участие в оказании помощи нуждающимся, а также врачам. Медики получают средства индивидуальной защиты, защитные костюмы. Так, в городскую поликлинику № 2 «Единая Россия» передала два автомобиля, которые уже сегодня помогают доставлять лекарства пациентам, обслуживающимся на дому», - напомнил председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин.

Спикер парламента добавил, что единороссы перечисляют денежные средства и в фонд по борьбе с коронавирусом.

«Адресная помощь оказывается больницам, расположенным в депутатских избирательных округах. Благодаря финансовой поддержке членов регионального парламента и при содействии губернатора Ивана Белозерцева в больнице им. Бурденко организовано горячее питание для тех, кто работает в зоне повышенной опасности, так называемой «красной зоне», - добавил Валерий Лидин.

Главный врач областного центра специальных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин отметил, что основная задача, которая сейчас стоит перед врачами, - предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Но есть и много другой работы.

«Пациенты поступают и с другими заболеваниями, поэтому приходится работать с повышенной нагрузкой. Спасибо всем, кто помогает нам, медикам», - поблагодарил Рыбалкин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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