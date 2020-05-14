Новые пациенты с коронавирусом - жители Пензы, Заречного и 12 районов

14.05.2020 | 15:26

В самом стойком районе Пензенской области - Неверкинском - плюс один зараженный коронавирусом. Итого - 2. О географии распространения новых случаев опасной инфекции региональный оперштаб сообщил в четверг, 14 мая.

45 пациентов, у которых диагноз подтвердился за последние сутки, оказались жителями Пензы, Заречного и 12 районов.

В областном центре зарегистрирован 21 больной, в закрытом городе - 2. В Городищенском районе - 4, Нижнеломовском, Лунинском, Спасском - по 3, Бессоновском - 2, Сердобском, Пензенском, Вадинском, Мокшанском, Наровчатском и Шемышейском - по 1.

Лидером антирейтинга среди районов остается Бессоновский, самое низкое число заболевших в Бековском - 1.

По данным на 14 мая, в области 924 зараженных, 548 выздоровевших и 10 умерших.