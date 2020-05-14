На 14 мая коронавирус диагностировали еще у 45 пензенцев

14.05.2020 | 18:00

В Пензенской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Не все предприятия и организации региона получили право возобновить свою деятельность. Роспотребнадзор утвердил сценарий поэтапного выхода из ограничительных мер.

Вначале, при условии улучшения эпидемиологической обстановки, зеленый свет дадут сфере услуг и магазинам, реализующим непродовольственные товары, если торговая площадь в них не превышает 400 квадратных метров. Также могут быть разрешены прогулки и занятия физкультурой на улице.

«На сегодняшний день мы не приблизились к первому этапу. Для этого нужно достичь определенных показателей: коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват населения тестами. По первым двум показателям мы отстаем», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Больницы переполнены, а в регионе ежедневно фиксируются десятки новых случаев COVID-19. По данным оперативного штаба на 14 мая, инфекцию диагностировали еще у 45 пензенцев. Общее число заразившихся - 924.

В лабораториях произведено более 52 тысяч исследований на наличие опасного вируса. Таким образом, по охвату населения тестами область показывает хорошие результаты.

В борьбе с коронавирусом Роспотребнадзор, так же как и Минздрав, рекомендует гражданам использовать средства индивидуальной защиты и держаться на расстоянии от людей с явными признаками простудных заболеваний.

«Прогулки с детьми пока запрещены. Детей развести в разные стороны очень трудно и объяснить им, что такое социальная дистанция, просто невозможно. Родители должны это понимать, как и то, что дети могут переносить заболевание в легкой форме», - отметила Вера Быкова.

Следовательно, младшее поколение несет в себе потенциальную угрозу пожилым родственникам. Количество юных пензенцев с диагнозом COVID-19 тоже растет день ото дня.