Общество

На 14 мая коронавирус диагностировали еще у 45 пензенцев

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В Пензенской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Не все предприятия и организации региона получили право возобновить свою деятельность. Роспотребнадзор утвердил сценарий поэтапного выхода из ограничительных мер.

Вначале, при условии улучшения эпидемиологической обстановки, зеленый свет дадут сфере услуг и магазинам, реализующим непродовольственные товары, если торговая площадь в них не превышает 400 квадратных метров. Также могут быть разрешены прогулки и занятия физкультурой на улице.

«На сегодняшний день мы не приблизились к первому этапу. Для этого нужно достичь определенных показателей: коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват населения тестами. По первым двум показателям мы отстаем», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Больницы переполнены, а в регионе ежедневно фиксируются десятки новых случаев COVID-19. По данным оперативного штаба на 14 мая, инфекцию диагностировали еще у 45 пензенцев. Общее число заразившихся - 924.

В лабораториях произведено более 52 тысяч исследований на наличие опасного вируса. Таким образом, по охвату населения тестами область показывает хорошие результаты.

В борьбе с коронавирусом Роспотребнадзор, так же как и Минздрав, рекомендует гражданам использовать средства индивидуальной защиты и держаться на расстоянии от людей с явными признаками простудных заболеваний.

«Прогулки с детьми пока запрещены. Детей развести в разные стороны очень трудно и объяснить им, что такое социальная дистанция, просто невозможно. Родители должны это понимать, как и то, что дети могут переносить заболевание в легкой форме», - отметила Вера Быкова.

Следовательно, младшее поколение несет в себе потенциальную угрозу пожилым родственникам. Количество юных пензенцев с диагнозом COVID-19 тоже растет день ото дня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Эта земля проклята.

Гость||

кто будет кормить изолированных?

Гость||

третий месяц с марта на изоляции. ни кто ни кормить. только обещания с телевизора

Гость||

хватить кашмарить людей. чем платить ЖКХ ?????????????

Гость||

Роспотребнадзор сидит на зарплате за наши налоги. а нам что кушать и чем платить аренду????????

Гость||

Ждём 21 мая. 7мая проводили ярмарку Садовод и было 34 выявленных заболевших. Сегодня 45(+11). Посмотрим через две недели на урожай Садовода.

Гость||

Что действительно очень трудно и просто невозможно, так это восстановить иммунитет у ребенка который 2 месяца в 4х стенах просидел. У меня дочка 3х лет отлично понимает что на улице все болеют, ничего трогать нельзя, личико трогать нельзя, подставляет ручки чтобы обработать санитайзером, сама просит одеть маску. Они же все повторяют за родителями. Все им можно объяснить в любом возрасте, а кто из родителей не хочет объяснять, те и так все сидят на детских площадках толпой. В маршрутке как шпроты ездить можно, а с ребенком вдвоем за ручку гулять выходит нельзя. Театр абсурда.

Гость||

Губернатор! вводи форсмжор! не чем платить ни ипотеку ни ЖКХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Когда уже весь этот бред закончится то

Гость||

А сколько госпитализировано сегодня?

С пневмонией,ну или подозрением на нее?

Ведь понятно,что 45 у которых диагностирован КОВИД,сдавали тесты,наверное,неделю назад.

Гость||

Гость писал(a):

Ждём 21 мая. 7мая проводили ярмарку Садовод и было 34 выявленных заболевших. Сегодня 45(+11). Посмотрим через две недели на урожай Садовода.

у моих знакомых ровно на 6 й день у всех появились симптомы после контакта. 14 это много.

Гость||

Гость писал(a):

Ждём 21 мая. 7мая проводили ярмарку Садовод и было 34 выявленных заболевших. Сегодня 45(+11). Посмотрим через две недели на урожай Садовода.

такая ярмарка ежедневно на н Центральном рынке и на рынке Депо по выходным.

Гость||

Посадите дома всех 65+ и хроников, ну и ещё параноиков можно, они пусть сидят хоть до конца времен

Остальным дайте жить нормально

Гость||

Гость писал(a):

Ждём 21 мая. 7мая проводили ярмарку Садовод и было 34 выявленных заболевших. Сегодня 45(+11). Посмотрим через две недели на урожай Садовода.
Д не дождётесь, смените уже пластинку, параноики

Гость||

Гость писал(a):

Д не дождётесь, смените уже пластинку, параноики
Да уж дождались, раз все больницы переполнены. Они просто ковид по тестам считают, а не по пневмониям

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Имя: Гость
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