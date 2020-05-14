Аноним сообщил в прокуратуру о долгах на транспортном предприятии

14.05.2020 | 08:54

В Пензенской области руководство транспортного предприятия привлекли к ответственности за нарушение трудовых прав граждан. О нем стало известно благодаря звонку, поступившему на горячую линию прокуратуры.

Аноним сообщил, что работники ООО «Каменское транспортное предприятие» не получили зарплату за апрель. В организации незамедлительно провели проверку. Информация подтвердилась: общая сумма задолженности перед 27 сотрудниками превысила 460 тыс. руб.

По итогам проверки Каменский межрайонный прокурор возбудил в отношении руководителя административное дело и внес ему представление об устранении нарушения.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В суд направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Они рассмотрены и удовлетворены, судебные приказы направлены на исполнение», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

За время работы горячей линии по вопросам защиты трудовых прав граждан (с 27 апреля по 8 мая) в надзорное ведомство поступило 30 звонков. Пензенцы сообщали о долгах по зарплате, о том, что их вынуждают взять отпуск за свой счет или работать вопреки запрету, наложенному в связи с коронавирусом.

По всем сообщениям проведены проверки.