Аноним сообщил в прокуратуру о долгах на транспортном предприятии

В Пензенской области руководство транспортного предприятия привлекли к ответственности за нарушение трудовых прав граждан. О нем стало известно благодаря звонку, поступившему на горячую линию прокуратуры.
Аноним сообщил, что работники ООО «Каменское транспортное предприятие» не получили зарплату за апрель. В организации незамедлительно провели проверку. Информация подтвердилась: общая сумма задолженности перед 27 сотрудниками превысила 460 тыс. руб.
По итогам проверки Каменский межрайонный прокурор возбудил в отношении руководителя административное дело и внес ему представление об устранении нарушения.
«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В суд направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Они рассмотрены и удовлетворены, судебные приказы направлены на исполнение», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
За время работы горячей линии по вопросам защиты трудовых прав граждан (с 27 апреля по 8 мая) в надзорное ведомство поступило 30 звонков. Пензенцы сообщали о долгах по зарплате, о том, что их вынуждают взять отпуск за свой счет или работать вопреки запрету, наложенному в связи с коронавирусом.
По всем сообщениям проведены проверки.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):ООО "КТП" на 100 % государственное ,Учредители (2)
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями организации являются 2 государственные структуры.
Уставный капитал: 28 333 071,07 руб.Пензенская область
ДОЛЯ 26 598 071,07 руб. (93,88%)
Пензенская область КАМЕНСКИЙ РАЙОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОЛЯ 1 735 000 руб. (6,12%).
Скорее всего это саботаж ,кто то хочет его либо прихватизировать или что бы оно ушло с рынка перевозок.Оно принадлежит Пензенской области