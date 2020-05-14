Общество

Аноним сообщил в прокуратуру о долгах на транспортном предприятии

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В Пензенской области руководство транспортного предприятия привлекли к ответственности за нарушение трудовых прав граждан. О нем стало известно благодаря звонку, поступившему на горячую линию прокуратуры.

Аноним сообщил, что работники ООО «Каменское транспортное предприятие» не получили зарплату за апрель. В организации незамедлительно провели проверку. Информация подтвердилась: общая сумма задолженности перед 27 сотрудниками превысила 460 тыс. руб.

По итогам проверки Каменский межрайонный прокурор возбудил в отношении руководителя административное дело и внес ему представление об устранении нарушения.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В суд направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Они рассмотрены и удовлетворены, судебные приказы направлены на исполнение», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

За время работы горячей линии по вопросам защиты трудовых прав граждан (с 27 апреля по 8 мая) в надзорное ведомство поступило 30 звонков. Пензенцы сообщали о долгах по зарплате, о том, что их вынуждают взять отпуск за свой счет или работать вопреки запрету, наложенному в связи с коронавирусом.

По всем сообщениям проведены проверки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Аноним сообщил, что работники ООО «Каменское транспортное предприятие» не получили зарплату за апрель. В организации незамедлительно провели проверку. Информация подтвердилась: общая сумма задолженности перед 27 сотрудниками превысила 460 тыс. руб.
ООО "КТП" на 100 % государственное ,Учредители (2)

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями организации являются 2 государственные структуры.

Уставный капитал: 28 333 071,07 руб.Пензенская область

ДОЛЯ 26 598 071,07 руб. (93,88%)

Пензенская область КАМЕНСКИЙ РАЙОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОЛЯ 1 735 000 руб. (6,12%).

Скорее всего это саботаж ,кто то хочет его либо прихватизировать или что бы оно ушло с рынка перевозок.Оно принадлежит Пензенской области

Гость||

Что-то уставной капитал высоковат, в Пензе для таких достаточно 10000?

Гость||

Дайте телефон горячей линии прокуратуры, очень нужен

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