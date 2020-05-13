В Пензе на рынках и в магазинах подорожали яблоки

13.05.2020 | 19:24

Яблоки дешевле 100 рублей за килограмм надо еще поискать. Наливные медленно, но верно дорожают на пензенских прилавках.

«С начала апреля уже дороже: были 80, стали 120 - 40-50%», - рассказала горожанка.

«И в магазине подорожали. Так что, к сожалению, не подешевело», - отметил пензенец.

«Цена изменилась, она завышена немного, мне кажется, последние месяца два», - сообщила женщина.

Заметные скачки случились в марте и апреле. По сравнению с началом года яблоки стали дороже на 18 рублей.

На табличках в супермаркетах проставлены в основном трехзначные числа вне зависимости от сорта яблок. То же самое - и на рынке на Западной Поляне, однако продавцы там не подтверждают рост цен на свой товар.

«Да нет, как было, так и есть», - заявил мужчина.

«Мы только недели две работаем, за это время цены не менялись», - пояснила девушка.

Как бы там ни было, изменения цены востребованного фрукта зафиксированы статистикой.