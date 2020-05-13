Общество

В Пензе на рынках и в магазинах подорожали яблоки

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Яблоки дешевле 100 рублей за килограмм надо еще поискать. Наливные медленно, но верно дорожают на пензенских прилавках.

«С начала апреля уже дороже: были 80, стали 120 - 40-50%», - рассказала горожанка.

«И в магазине подорожали. Так что, к сожалению, не подешевело», - отметил пензенец.

«Цена изменилась, она завышена немного, мне кажется, последние месяца два», - сообщила женщина.

Заметные скачки случились в марте и апреле. По сравнению с началом года яблоки стали дороже на 18 рублей.

На табличках в супермаркетах проставлены в основном трехзначные числа вне зависимости от сорта яблок. То же самое - и на рынке на Западной Поляне, однако продавцы там не подтверждают рост цен на свой товар.

«Да нет, как было, так и есть», - заявил мужчина.

«Мы только недели две работаем, за это время цены не менялись», - пояснила девушка.

Как бы там ни было, изменения цены востребованного фрукта зафиксированы статистикой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

нужно продолжать давить бульдозером!!! мы ж богатая страна... но е...тая

Гость||

Доллар подорожал цена в рублях увеличилась это естественно

Гость||

Какие яблоки, кому они нужны годовалой давности! май на дворе! В августе свои будут, сезонные, во сто раз лучше этих краснодарских или молдавских.

Гость||

Поддержим отечественного производителя)

Гость||

Пусть их сами жрут. Разогнать базары и оптовки. Купим в больших супермаркетах.

Гость||

В яблоках витаминов уже нет, да они все мягкие и внутри гнилые. Пусть сами едят.

Гость||

Сгниют и все!Потом грузчики на мусорку будут вывозить!

Гость||

Вот лимоны с имбирём никто не стал брать и бырыги цены снизили, так же и яблоки у них брать не надо, покрутится без продаж, а это скоропорт, снизят цену

Гость||

Катись, катись яблочко по тарелочке, покажи мне страны заморские, цены на их рынках и маркетах покажи. Ба! да там дешевле всё и намного ..даже в евро, во, дурят нас, ох дурят.

Гость||

хорошо хоть инфляции нет. а то бы зарплаты повыслии

Гость||

Куда смотрят работники УФАС ПЕНЗЫ..почему не штрафуют таких продавцов завышающих цены на продукты в дни пандемии коронавируса.Ещё цены на медицинские маски сегодня высокие как в сети аптек, так и в магазинах сети караван...как такое может допускать губернатор ...и его команда...почему не видят очевидного...

Имя: Гость
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