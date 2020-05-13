В Пензе на рынках и в магазинах подорожали яблоки

Яблоки дешевле 100 рублей за килограмм надо еще поискать. Наливные медленно, но верно дорожают на пензенских прилавках.
«С начала апреля уже дороже: были 80, стали 120 - 40-50%», - рассказала горожанка.
«И в магазине подорожали. Так что, к сожалению, не подешевело», - отметил пензенец.
«Цена изменилась, она завышена немного, мне кажется, последние месяца два», - сообщила женщина.
Заметные скачки случились в марте и апреле. По сравнению с началом года яблоки стали дороже на 18 рублей.
На табличках в супермаркетах проставлены в основном трехзначные числа вне зависимости от сорта яблок. То же самое - и на рынке на Западной Поляне, однако продавцы там не подтверждают рост цен на свой товар.
«Да нет, как было, так и есть», - заявил мужчина.
«Мы только недели две работаем, за это время цены не менялись», - пояснила девушка.
Как бы там ни было, изменения цены востребованного фрукта зафиксированы статистикой.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
нужно продолжать давить бульдозером!!! мы ж богатая страна... но е...тая