Общество

Пензенцам разъяснили, можно ли спастись от коронавируса на даче

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После начала дачного сезона, стартовавшего в Пензенской области 1 мая, многие горожане отправились на свои участки. С одной стороны, весенняя страда в разгаре, с другой - можно рассматривать пребывание на даче как способ самоизоляции.

О том, как правильно вести себя в загородном домике, рассказала главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова. По ее словам, возможность заразиться коронавирусом на даче ниже, чем в городе, но меры предосторожности необходимо соблюдать.

Отправляться на дачу лучше на длительный срок. Следует запастись продуктами, лекарствами, водой, средствами для дезинфекции, чтобы как можно реже покидать участок. Нужно проводить влажную уборку в помещениях, обрабатывая все поверхности дезинфицирующими средствами дважды в день.

«Ограничьте круг общения. Это касается и детей: они должны находиться на участке и не контактировать с посторонними. С соседями соблюдайте положенную дистанцию - не менее 1,5-2 метров. Не следует делиться с посторонними или брать у них инструменты или посуду: на пластике, стекле, металле вирус достаточно долго сохраняет свою жизнеспособность», - рекомендует специалист.

Также следует избегать скопления людей в магазине, у родника или на собрании товарищества. Если необходимо куда-то съездить, следует пользоваться личным автомобилем или такси.

«Также необходимо учесть доступность вашего участка для приезда экстренных служб и наличие сотовой или телефонной связи, так как вам может понадобиться медицинская помощь», - рекомендует пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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