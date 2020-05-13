Пензенцам рассказали, куда подать заявку на выплату 10 тысяч рублей

13.05.2020 | 09:59

Жители Пензенской области могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет на электронный адрес posobie16.gosuslugi.ru.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Минкомсвязи России.

О введении нового вида выплат объявил в понедельник, 11 мая, Президент РФ Владимир Путин. Они будут производиться на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (если ребенок родился в период с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года), имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком 16-летнего возраста до 1 июля 2020 года).

В тот же день Иван Белозерцев уточнил, что основанием для выплаты станет простое электронное заявление родителей или опекунов, поданное дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение пенсионного фонда.

Выплаты начнутся с 1 июня, а обратиться за назначением можно до 1 октября. Тем не менее уже 12 мая пензенцы ринулись в городское управление пенсионного фонда, чтобы оформить документы. А портал госуслуг из-за огромного количества обращений дал сбой.

«Ранее на единый портал госуслуг была выведена услуга по подаче гражданами РФ заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет. Эта мера поддержки действует в апреле - июне, при этом подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября», - добавили в пресс-службе правительства Пензенской области.