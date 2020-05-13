Общество

Пензенцам рассказали, куда подать заявку на выплату 10 тысяч рублей

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Жители Пензенской области могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет на электронный адрес posobie16.gosuslugi.ru.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Минкомсвязи России.

О введении нового вида выплат объявил в понедельник, 11 мая, Президент РФ Владимир Путин. Они будут производиться на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (если ребенок родился в период с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года), имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком 16-летнего возраста до 1 июля 2020 года).

В тот же день Иван Белозерцев уточнил, что основанием для выплаты станет простое электронное заявление родителей или опекунов, поданное дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение пенсионного фонда.

Выплаты начнутся с 1 июня, а обратиться за назначением можно до 1 октября. Тем не менее уже 12 мая пензенцы ринулись в городское управление пенсионного фонда, чтобы оформить документы. А портал госуслуг из-за огромного количества обращений дал сбой.

«Ранее на единый портал госуслуг была выведена услуга по подаче гражданами РФ заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет. Эта мера поддержки действует в апреле - июне, при этом подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября», - добавили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на электронный адрес posobie16.gosuslugi.ru.
Открывается некликабельная картинка и все...

Как говорил ослик Иа, сомневаться не приходится...

Гость||

Работал час назад. Страждущие набежали опять.

Гость||

Стадо,гоу

Гость||

Вчера вечером всё нормализовалось, спокойно оформила. Делов-то на пару минут

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.05.2020 10:36|

Вчера вечером всё нормализовалось, спокойно оформила. Делов-то на пару минут

Поделитесь опытом, что должно быть после заполнения и нажатия кнопки "Отправить". А то у меня после её нажатия сначала ничего не менялось, а после полуночи просто очистились все заполненные данные.

Имя: Гость
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