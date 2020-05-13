На ул. Суворова, 133, сточными водами затопило помещение на первом этаже

13.05.2020 | 18:18

Сточные воды заполнили подвал на Суворова, 133, и проложили себе русло в нежилое помещение на первом этаже.

Владелица собиралась сдать его в аренду и приехала проверить.

«Смотрю: окна все как в бане, все течет с окон. Открываю - аромат! Вся канализация плавает», - рассказала Людмила Кутузова.

Помещение больше 100 квадратных метров затоплено целиком. Собственник терпит убытки: испорчены плитка, двери, нужно оплачивать уборку и санитарную обработку.

Как выяснилось, в здании проблема с канализацией - не единственная.

«У нас просто Ниагарский водопад, вода сливается в подъезд. Дворник кладет мешки с песком, чтобы мы могли перешагнуть. Периодически лопаются трубы с горячей водой», - пояснила Ирина Антонова.

Когда выходит из строя система отопления, пар заполняет и квартиры, и нежилые помещения. Теперь одному из них досталось из-за возможного засора канализации.

«По улице Суворова у нас идет канализационный коллектор диаметром 500 миллиметров. В настоящее время он работает, хозбытовые стоки по нему идут. Сегодня поступила заявка с Суворова, 133, она будет обработана в порядке очередности. Заедем и посмотрим, в чем проблема», - заверил технический директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк.

Владелица нежилого помещения намерена требовать возмещения ущерба.