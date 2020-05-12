В Пензе рассказали о мучениках кизических в день их памяти

12.05.2020 | 19:24

На иконе, хранящейся в Покровском архиерейском соборе города Пензы, изображены девять мужчин, почитаемых церковью как мученики кизические. Они жили на территории Малой Азии в конце третьего века и, несмотря на преследования, которым в то время подвергались христиане, в открытую исповедовали веру в Иисуса Христа, за что и были казнены. Им отрубили головы. 12 мая празднуется день их памяти.

«После того как гонения закончились, когда тела девяти мучеников были извлечены из земли, они были нетленны на этом месте, где были обретены мощи святых угодников Божьих. Была построена церковь», - сообщил настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы протоиерей Иоанн Яворский.

Девять мучеников кизических недаром называют целителями.

«Особенно им молятся в дни эпидемий, несчастий, дней, когда что-то случается с православными христианами. Приходя в храм Божий, молясь этим угодникам Божьим, мы верим, что милостивый Господь все несчастья и все невзгоды, эпидемии и все, что случается, отводит, помогает нам победить это», - отметил Иоанн Яворский.

В том числе и коронавирус, который не щадит никого, вне зависимости от вероисповедания. Поэтому для редких прихожан, которые в режиме самоизоляции по тем или иным причинам вынуждены приходить в церковь, в Покровском соборе на входе разместили столик с санитайзерами, одноразовыми масками и антибактериальными салфетками. Береженого Бог бережет...